Milan Genoa streaming. Come e dove vedere link

Montella non cerca alibi, ma diventa difficile lavorare quando tutto intorno non c’č niente di sicuro. Il Genoa ha gli stessi bisogni, soprattutto nei confronti dei tifosi, dopo il ko contro la Samp

Milan Genoa si gioca per il riscatto. I rossoneri devono cancellare presto la sconfitta dello Stadium contro la Juventus e soprattutto le polemiche del dopo partita che certamente non avranno fatto bene all’ambiente rossonero. Che è già provato dalle incertezze che si stanno ancora prolungando per quel che riguarda il closing visto l’ennesimo slittamento della terza rata da cento milioni che non è stata versata in settimana come invece doveva accadere.

Montella non cerca alibi e fa bene, ma diventa difficile lavorare quando tutto intorno non c’è niente di definito e sicuro. Il Genoa ha gli stessi bisogni, soprattutto nei confronti della sua tifoseria umiliata dalla seconda sconfitta nella stracittadina contro la Sampdoria che ha consegnato lo scettro del predominio calcistico cittadino saldamente nelle mani dei blucerchiati. Come e dove vedere la sfida di San Sito in streaming e quali saranno i link migliori da scegliere saranno le priorità per i tifosi nelle ore che ancora separano dal fischio di inizio.

Milan Genoa possibile impiego per Mati Fernandez

L’unica certezza, paradossalmente, per Vincenzo Montella si chiama Gianluigi Donnarumma, ha da poco compiuto diciotto anni e per lui si prospetta davvero un futuro di altissimo spessore. Per il resto la difesa dovrebbe essere composta da De Sciglio, Zapata, Paletta e Vangioni. Dubbi anche sul centrocampo da schierare per il tecnico di Pomigliano d’Arco.

Locatelli, ancora non al meglio dopo il pesante attacco influenzale patito la scorsa settimana, dovrebbe partire dalla panchina mentre in cabina di regia dovrebbe operare Bertolacci anche lui un ex. Per le altre due maglie sono in lizza Kucka e Pašalić anche se il possibile impiego di Mati Fernández che mischia ulteriormente le carte.

Milan Genoa previsioni sfavorevoli ai rossoblù

Il cambio in panchina con l’avvento di Mandorlini dopo l’esonero di Juric sembra aver già esaurito la propria spinta propulsiva. I rossoblù, infatti, hanno perso anche la stracittadina contro la Sampdoria per la seconda volta dopo il ko subito all’andata. Un’onta che i tifosi non perdoneranno molto facilmente a calciatori che poco più di due mesi fa furono capaci di mettere la museruola niente di meno che alla capolista Juventus.

Poi da allora poche soddisfazioni e tante, tante sconfitte, anche a causa delle scelte operate nel mercato di gennaio con la cessione di alcune delle pedine più importanti della rosa. Tutto questo non può che far parlare di previsioni sfavorevoli ai rossoblù che però proveranno a uscire indenni da questa sfida.

Come e dove vedere Milan Genoa in streaming

Milan Genoa sarà una partita che probabilmente si potrà vedere anche in streaming. Si potrà scegliere come e dove a seconda delle proprie possibilità e delle soluzioni preferite. Quella più immediata è scegliere Sky Sport e Mediaset Premium che offrono anche la piattaforma streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita. Piccolo particolare non trascurabile la necessità di aver sottoscritto in precedenza un abbonamento con la pay per view. Chi non ha un abbonamento può scegliere Now TV che offre la possibilità di acquistare una sola partita anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare oppure permette di vedere gratuitamente, per quattordici giorni la sua piattaforma.

È inoltre possibile imbattersi nei siti dei canali satellitari stranieri che, avendo comprato i diritti del campionato italiano all’estero, trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web in maniera del tutto legale. Qualche esempio su come vedere la sfida Milan Genoa? Ecco alcuni siti che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniera legale avendo acquistato all’estero i diritti per trasmettere le sfide della Serie A: Australia Special Broadcasting Service, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che però presentano una serie di limiti non trascurabili come l’obbligo dell’iscrizione alla piattaforma e la frequenza delle scommesse.