Milan Genoa streaming. Siti web. Dove e come vedere

Tra infortuni e gli strascichi della sconfitta contro la Juventus i rossoneri dovranno per l’ennesima volta fare di necessità virtù contro una squadra che non potrà commettere errori come il Genoa

Montella sta gestendo in maniera impeccabile l’ennesima fase delicata che sta vivendo il Milan in questi ultimi periodi. Ovviamente le vicissitudini dei rossoneri sono legati maggiormente alle note vicende societarie con l’ennesimo slittamento del versamento della terza rata da cento milioni per l’ormai famigerato closing, piuttosto che ad aspetti prettamente tecnici.

Anche se contro il Genoa il tecnico di Pomigliano d’Arco scenderà in campo nuovamente in emergenza. Tra infortuni e gli strascichi della sconfitta contro la Juventus rimediata nell’ultimo turno del campionato di Serie A, i rossoneri dovranno per l’ennesima volta fare di necessità virtù contro una squadra che non potrà commettere altri passi falsi. La sconfitta nella stracittadina contro la Sampdoria ha esaurito del tutto la pazienza dei tifosi rossoblù che non sono disposti a tollerare altre figuracce.

Queste sono le sfide che bisogna giocare a mente sgombra. Sono già iniziate le operazioni per decidere dove e come vedere i novanta minuti di Milan Genoa. C’è chi deciderà di rimanere a casa e guardarla dal divano di casa proprio e chi invece cercare i siti web per usufruire dello streaming.

Milan Genoa problemi in attacco per Montella

L’emergenza continua sembra non spaventare nemmeno più il tecnico di Pomigliano d’Arco che, come spesso accaduto nella sua carriera, si trova a gestire l’ennesima fase delicata di una società. Anche se stavolta si tratta di Milan e, molto probabilmente, il tecnico campano quando ha deciso di firmare con i rossoneri, non immaginava affatto che potesse trovarsi a fare i coni nuovamente con questi problemi.

E invece mai dire mai. E contro il Genoa, oltre a quelli in difesa, preoccupano più i problemi in attacco per Montella. Bacca, infatti, è squalificato e non potrà scendere in campo proprio quando sembrava aver ritrovato un certo feeling con il gol che coincide con uno stato di forma finalmente ritrovato. Lapadula non è ancora al meglio e quindi toccherà all’inedita coppia Deulofeu ed Ocampos, grande ex della sfida, provare a scardinare il muro eretto a difesa di Lamanna dagli uomini di Mandorlini.

Milan Genoa rossoblù determinati

I soli ventinove punti con i quali il Genoa si presenta all’appuntamento di San Siro la dicono lunga sulla pochezza della stagione rossoblù fino a questo momento. Eppure i rossoblù sono determinati a compiere l’impresa per due ordini di motivi. Il primo è quello di invertire finalmente la tendenza negativa dalla quale nemmeno l’avvento di Mandorlini sembra aver inciso più di tanto. La seconda è riscattare la sconfitta subita la settimana scorsa nella sfida alla Sampdoria. Ko che assume valenze ancora più negative perché è la seconda sconfitta nelle due stracittadine disputate quest’anno.

Dove e come vedere Milan Genoa in streaming

Tifosi, appassionati e semplici curiosi dovranno scegliere con attenzione dove e come vedere Milan Genoa. C’è chi vorrà vederla comodamente seduto sul divano di casa propria e chi invece inizierà a cercare i siti migliori che permettono di vedere la sfida in maniera gratuita e legale visto che queste piattaforme hanno acquistato i diritti televisivi del campionato di serie A e possono senza problemi trasmettere tutte le partite del campionato italiano.

Per lo streaming vanno aggiunte anche Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme di Sky e Mediaset Premium che permettono, tra le altre cose, di ascoltare la telecronaca in italiano. Anche se questa soluzione vale solo per coloro che sono abbonati alle pay per view. Interessante l’offerta di Now Tv che offre per quattordici giorni la visione gratuita delle partite trasmesse sulla propria piattaforma e anche i siti dei bookmakers. In questo caso bisogna iscriversi e dimostrare di essere attivi.