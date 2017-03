Milan Genoa streaming quando e come

Il Milan è chiamato al pronto riscatto contro il Genoa in una sfida che non sarà facile per nessuna delle due squadre. Il Diavolo si trova stritolato tra la sconfitta, con relative polemiche, patita a Torino contro la Juve e su un’incertezza societaria che inizia ad essere preoccupante dopo la notizia dell’ennesimo rinvio del versamento della terza rata da cento milioni di euro per il passaggio della società dalle mani di Silvio Berlusconi a quelle della nuova proprietà cinese.

I rossoblù invece dovranno farsi perdonare il pesante ko subito contro i cugini doriani. La seconda sconfitta nei due derby disputati in questa stagione ha fatto esplodere la rabbia e la contestazione da parte delle frange più calde del tifo rossoblù. A Milano dovrà esserci dunque una reazione d’orgoglio della squadra. Ai tifosi tocca il compito di organizzarsi su quando e come vedere Milan Genoa anche in streaming.

Milan Genoa Abate e Locatelli recuperano

Abate e Locatelli recuperano dai rispettivi infortuni e questa per Montella, indubbiamente è una buona notizia. La presenza del regista è fondamentale per la sfida contro il Genoa, anche perché le alternative sono davvero ridotte all’osso vista anche la squalifica comminata a Sosa. Stop per un turno anche per Romagnoli, questo significa che Vangioni potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Ocampos, grande ex della partita, dovrebbe far coppia in avanti con Lapadula viste le assenze contemporanee di Suso e Bacca.

Milan Genoa Gentiletti al centro della retroguardia rossoblù

Ninkovic e Orban non sono sicuri di recuperare al cento per cento ed essere in campo nella sfida al Milan. Il Genoa dovrà fare a meno anche di Burdisso squalificato. Questo significa che, probabilmente Gentiletti sarà impiegato da Mandorlini al centro della retroguardia rossoblù fin dal primo minuto. In mezzo al campo Cofie e Ntcham in leggero vantaggio sulla concorrenza di Cataldi e Rigoni, la sorpresa potrebbe essere Taarabt nel tridente al posto di Pinilla.

Dove e come vedere Milan Genoa in streaming

Saranno tantissimi i tifosi, sia rossoneri che genoani, che si stanno chiedendo dove vedere Milan Genoa, se a casa seduti comodamente sul divano di casa propria oppure in locali, da amici o ancora sui dispositivi mobili. Tante le modalità su come vedere i novanta minuti che andranno in scena a San Siro. Anche Milan Genoa potrà quindi probabilmente essere vista ad esempio live gratis in streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play.

Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento. Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, tenendo invariata la qualità che offre il canale satellitare. In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web. Per esempio Kosovo Radio Television of Kosovo, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras Televicentro, Australia Special Broadcasting Service, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi Finlandia Yleisradio Oy, Austria Österreichischer Rundfunk, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Georgia Georgia Public Broadcasting, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che presentano alcuni limiti non trascurabili come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e di essere attivo, cioè scommettere di frequente.