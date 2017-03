Sampdoria Juventus streaming live gratis diretta

Tutto pronto per vedere in streaming live gratis diretta Sampdoria Juventus poiché le opportunità offerte dal web sono numerose. E no è affatto detto che nel caso in cui ci si rivolga a Sky e Mediaset Premium ci sia l'obbligo di abbonarsi. In ogni caso, come approfondiamo nei paragrafi successivi dedicati ai metodi per vedere il real time delle sfide del campionato, oltre alle classiche strade di Sky e Mediaset Premium, ci sono varie strade da percorrere per lo streaming italiano.

Sampdoria Juventus streaming live gratis con le piattaforme delle emittenti estere

Tra le possibilità per lo streaming ci sono le piattaforme delle emittenti satellitari estere. Tra le tante su cui è possibile tentare di vedere Sampdoria Juventus ci sono quelle riferite alle emittenti del Kosovo con Radio Television of Kosovo, del Lussemburgo con Radio Television Luxembourg della Macedonia con Makedonska Radio Televizija, di Malta con Public Broadcasting Services Limited, dei Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, del Paraguay con Sistema Nacional De Television, del Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, della Repubblica Ceca con Ceská Televize, della Serbia con Radio-televizija Srbije, della Slovacchia con Slovenská Televízia. Il tentativo è possibile, anche se non c'è la certezza che vada a buon fine. Alcune sentenze hanno stabilità l'illegalità di queste soluzioni mentre altre sono state di orientamento opposto. Si resta dunque in attesa di un pronunciamento definitivo da parte dell'Unione europea per scrivere la parola fine su questa vicenda che sta tuttora facendo molto discutere.

Streaming italiano Sampdoria Juventus con Premium e Sky

Naturalmente è consentito vedere Sampdoria Juventus in streaming italiano con le emittenti ufficiali. Tra le opportunità ne segnaliamo una per non abbonati ovvero Now TV di Sky, piattaforma web per lo streaming delle sfide del campionato italiano. La sola Sampdoria Juventus costa 9,99 euro, ma vale la pensa far presente come tra le promozioni in vigore ci sia quella di un giorno di accesso a tutto lo Sport e al Calcio a 9,99 euro ovvero 14,99 nel caso di una settimana o 29,99 euro di un mese. Diverso è invece il caso di Sky Go: l'app è scaricabile da tutti, ma il suo utilizzo è legato alla sottoscrizione di un contratto con l'emittente satellitare. Di fatto è la stessa cosa Premium Play di Mediaset: semaforo verde alla visione on demand e in live streaming di Sampdoria Juventus.

Ed ecco lo streaming di Sampdoria Juventus con i portali dei bookmaker

Per gli utenti italiani c'è anche lo streaming delle sfide del campionato, inclusa Sampdoria Juventus, attraverso i portali dei bookmaker. Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere le sfide in live streaming poiché quasi sempre è necessario essere iscritti a uno di questi portali, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. Si tratta evidentemente di paletti difficilmente aggirabili, ma sono in tanti a consigliare, e a seguire di persona, di provare questo sistema per lo streaming live gratis diretta.