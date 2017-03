Settimana dopo settimana aumenta la qualità della visione delle sfide di calcio in streaming live gratis diretta e Roma Sassuolo non fa eccezione. E allo stesso tempo si moltiplica il numero degli strumenti a disposizione degli utenti italiani. Mettendo da parte quelle piattaforme che propongono lo streaming italianp pur non potendolo fare, le possibilità sono numerose. In prima fila ci sono i vari Sky e Premium che hanno fatto propri i diritti per il live streaming. Ma altre soluzioni passano dalle piattaforme dei bookmaker e dai siti delle emittenti satellitari che rimbalzano la trasmissione sui rispettivi siti web.

Roma Sassuolo: streaming live gratis diretta con i portali delle emittenti straniere

Tra le novità per lo streaming live gratis diretta c'è quella delle emittenti stranieri. Anche se la cronaca non è in lingua italiana, non sono previsti blocchi, pubblicità invasive e spam. Bisogna però essere sicuri di trovare la soluzione più adatta ovvero quella non soggetta a blocchi geografici e non è così semplice e scontato. Tra le opportunità segnaliamo quelle di Malta con Public Broadcasting Services Limited, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Serbia con Radio-televizija Srbije, Slovacchia con Slovenská Televízia, Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Svezia con Modern Times Group, Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen. Facciamo infine presente come alcune sentenze dei tribunali ne abbiano contestato la legittimità. Altre invece hanno confermato la liceità.

Streaming italiano ufficiale Roma Sassuolo con Premium e Sky

Gli utenti italiani possono fare affidamento a Sky e Premium per lo streaming italiano di Roma Sassuolo. Sky mostra una minore rigidità nel live streaming. Mette a disposizione uno strumento solo per abbonati ovvero Sky Go, app scaricabile da tutti, ma per cui serve diventare clienti dell'emittente, ma anche Now TV che non richiede legami con Sky. Può infatti essere acquistata la sola Roma Sassuolo a 9,99 euro da vedere su PC o sul proprio smartphone o tablet, così come sottoscrivere un ticket mensile a 19,99 euro o stagionale a 99,99 euro. Lo streaming italiano di Roma Sassuolo con Premium passa invece da Premium Play, raggiungibile via app o via browser, ma solo per gli abbonati. Ed è fruibile da PC, Mac, smartphone, tablet, Xbox One, Xbox 360, Chromecast.

Streaming live gratis diretta con le piattaforme dei bookmakers

Ed ecco poi lo streaming di Roma Sassuolo con le piattaforme dei bookmaker. Ma con almeno due limiti: il primo coinvolge gli utenti che devono quasi sempre essere registrati, essere attivi ovvero disporre di un conto aperto e dimostrare come le puntate siano frequenti. Il secondo paletto riguarda i contenuti considerando che non sono trasmesse tutte le sfide, ma viene fatta una selezione anche in base alla gestione dei diritti alla proposizione delle immagini. E in questi ragionamenti rientra anche Roma Sassuolo.