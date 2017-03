Auguri Festa del Papà frasi, video, immagini, cartoline per stupire Babbo, Papà, Papi, Padre da figli e figlie

È inutile girarci intorno. Il Papà, per quanti dissidi ci possano essere, per quante incomprensioni e litigi sembrino creare un divario incolmabile su alcuni argomenti, tra un padre e un figlio o una figlia, anzi forse soprattutto una figlia, si crea un legame forte. Indissolubile. Di acciaio insomma che durerà poi per sempre. Questo perché i silenzi, le espressioni corrucciate, ogni singola ruga sta lì a testimoniare il grande amore, i sacrifici e la determinazione che un padre mette quotidianamente al servizio della propria famiglia.

Certo ci sono anche i Papà un po’ più pigri e indolenti, ma fanno parte del gioco e, comunque, qualche funzione importante la dovranno ricoprire anche loro. In occasione della Festa del Papà è quindi giusto fare arrivare i propri auguri in qualsiasi modo possibile per stupire quello che viene chiamato Babbo, Papà, Papi Padre dalle figlie e dai figli, che è la stessa centrale d’amore. Bisogna solo decidere se utilizzare le frasi, le immagini o le cartoline.

Frasi per stupire il Babbo

Di sicuro un pensiero messo su carta ha una potenza comunicativa ancora maggiore rispetto alle altre. Lo stesso fatto di poter leggere la grafia che è un segno tangibile della personalità di una persona rende questa modalità ancora più ‘calda’ e forse per questa più vicino all’animo di chi lo riceve. Frasi per stupire il Babbo se ne potrebbero scrivere a milioni una volta sintonizzatisi sulle onde giuste. Questi potrebbero essere aiutini non richiesti, magari, ma ugualmente utili:

Il mio desiderio più grande è che un giorno mio figlio mi voglia bene almeno quanto io te ne voglio a te. Sei il Padre migliore del Mondo. Auguri. Non c’è sacrificio troppo grande per il cuore di un padre: sei un Papà fantastico e ti faccio i miei migliori auguri per la tua Festa. Non ho mai smesso di pensarti anche dopo che sono cresciuto, nel mio cuore sei e rimani l’uomo più speciale che esiste sulla faccia della Terra. Auguri per la Festa del Papà. Alla persona più coraggiosa che abbia mai conosciuto, alla persona che da quando son piccolo mi ha sempre sollevato portandomi verso il cielo con le sue forti mani. Una felice Festa del Papà 2017. Vorrei che il mio migliore amico fosse come te, Papà. Vorrei che il mio compagno di vita fosse come te papà, affinché io possa essere sicura che i miei segreti rimangano ben custoditi come hai fatto tu. Ti voglio un bene dell’anima Papà e ti auguro una buona Festa. Non si è mai troppo grandi per dire Ti voglio bene Papà. Oggi è il giorno perfetto per farlo e augurarti una vita sempre più bella e ricca di soddisfazioni. Papà, sei l’unico che sa davvero capire, perdonare, darmi tutto quello di cui ho bisogno. Vorrei regalarti le cose più belle che ci sono al mondo. Auguri! Papà, spero un giorno di poter ripagare i sacrifici che hai fatto in questi anni per farmi diventare quello che sono! Grazie e tanti auguri! Tantissimi auguri caro Papà. Sei una persona eccezionale! Quando ero triste c’eri tu che mi consolavi, quando avevo paura c’eri tu che mi proteggevi, non sono mai stato solo perché ho sempre avuto te al mio fianco. Grazie Papà e auguri per la tua festa.

Video auguri festa del Papà

Non bisogna però dimenticare che le ultime tendenze che una comunicazione moderna impone c’è quella di dare sempre più spazio a contenuti quali video ed immagini piuttosto che a frasi scritte. Questo perché video ed immagini rispondono molto meglio ai bassissimi livelli di attenzione, che per i testi scritti, praticamente si annullano.

Ma inviare video di auguri per la Festa del Papà, ovviamente risponde ad altre esigenze, che sono quelli di essere originali e anche simpatici visto che alcuni video si possono anche personalizzare. Questi sono alcuni siti che possono essere d’aiuto: animoto.com, proshowblog.com, dreamstime.com, 123greetings.com, smilebox.com, 2gzr.com, it.anygator.com, rethinkworship.com.

Auguri Papi da figli e figlie con immagini e cartoline

E per un Papi non c’è niente di meglio di ricevere da figli e figlie gli auguri per la sua Festa anche con immagini e cartoline. Si possono condividere facilmente e così portare sempre dietro. Alcuni siti che contengono immagini belle e divertenti sono: abcnews.go.com, lds.org, heavy.com, funnyordie.com, adweek.com, desicomments.com, photobucket.com, askideas.com, sayingimages.com.