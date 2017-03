Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 rilancio programmi, difficoltà DEF, assegni universali

Che gran fatica a prevedere miglioramenti e novità alle novità per le pensioni tra quota 100, mini pensioni e quota 41. I fatti di questi ultimi giorni passano sì dal rilancio dei programmi degli schieramenti politici, ma anche dalle difficoltà a mettere in piedi un Def che coniughi equilibrio e crescita e dall'insistenza con cui l'esecutivo stia scommettendo sulle varie forme di assegni universali.

Le novità per le pensioni nel rilancio dei programmi

Evidentemente si respira aria di elezioni se in tutti gli schieramenti politici le novità per le pensioni stanno guadagnando posizioni. Succede con il Partito democratico e più in generale con l'esecutivo, come vedremo nel paragrafo dedicato agli assegni universali per le novità per le pensioni. Ma anche con il centrodestra che, in attesa di definire la leadership, sa già che le pensioni faranno parte del suo programma di azione. E i primi tre punti fermi sono già stati piazzati. Innanzitutto l'introduzione di un nuovo metodo per smettere anzitempo che vada al di là delle mini pensioni con o senza oneri. Quindi la previsione di un assegno universale oltre gli attuali sistemi varati dall'esecutivo. Infine la crescita delle pensioni inferiori, da sempre un pallino di Forza Italia sulle novità per le pensioni. E anche dalle parti del Movimento 5 Stelle si registra un certo fermento con l'affiancamento di ulteriori proposte sulle pensioni accanto a quella storica dell'assegno universale.

Difficoltà con il Def, novità per le pensioni più lontane

C'è già una data ben precisa da tenere in considerazione in vista di possibile sorprese sulle novità per le pensioni. Ed è quella del 10 aprile, la scadenza entro la quale rendere noto il Documento di economia e finanza. Non si tratta evidentemente di una passeggiata perché quello che sta compiendo l'esecutivo è un vero e proprio slalom tra i conti pubblici con il fiato sul collo della Comunità. Quest'ultima sta continuando a seguire con attenzione la situazione italiana e dalle critiche riservate è adesso passata alla accuse pubbliche. Di certo dalla richiesta di una manovra correttiva di quasi tre miliardi e mezzo di euro non si scappa e, a meno di non voler andare incontro a un vero e proprio commissariamento, dovrà trovare questo budget. E le novità per le pensioni, in prospettiva futura, sono tra i principali indiziati.

Ma si insiste sugli assegni universali per le novità per le pensioni

Non sfugge come l'esecutivo non abbia ancora approntato un serio e convincente piano per il rilancio delle novità per le pensioni in Italia. Continua a mancare un progetto organico che sia quanto più universale possibile, tenendo sempre ferma la distinzione tra spesa per assistenza e spesa per previdenza. Anzi, se c'è qualcosa di universale è quella degli assegni. Sono proprio questi provvedimenti dal fiato corte a caratterizzare l'azione dell'esecutivo. Tra quelli ai figli, alla ricollocazione o all'inclusione, che hanno trovato spazio nell'ordinamento italiano proprio in questi ultimi giorni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E a sorprendere è l'insistenza con cui si sta proseguendo lungo questa strada nonostante gli scarsi risultati ottenuti fino a questo momento.