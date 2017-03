Sampdoria Juventus streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

iventa adesso più interessante il campionato italiano e anche Sampdoria Juventus è una di quelle sfide interessanti da vedere in streaming italiano. E c'è più di una possibilità per il live streaming, oltre Rojadirecta tenendo presente come Premium e Sky stiano arricchendo l'esperienza di visione innalzando la qualità audio e video e aumentando le soluzioni per il live streaming italiano, anche per non abbonati. Proviamo allora di saperne di più.

Le piattaforme web delle emittenti satellitari per vedere Sampdoria Juventus streaming

Anche se ci sono diversi molti punti da chiarire, lo streaming di Sampdoria Juventus passa anche dai siti delle emittenti satellitari. Si tratta di una occasione in più da giocare per vedere la sfida dello stadio Marassi. Provando a fare alcuni esempi, in Georgia si può tentare con Georgia Public Broadcasting, in Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, in Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, in Honduras con Televicentro, in Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, in Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, in Kosovo con Radio Television of Kosovo, in Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, in Macedonia con Makedonska Radio Televizija, a Malta con Public Broadcasting Services Limited. Non tutti trasmettono il live streaming anche in Italia per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza così come non è chiaro l'orientamento definitivo dei tribunali.

Streaming italiano Sampdoria Juventus da vedere con Premium e Sky

Per lo streaming italiano di Sampdoria Juventus è sempre possibile fare riferimento a Premium e Sky. Alcune soluzioni sono solo per abbonati mentre altre sono legate a condizioni tecniche. Mediaset propone il servizio Premium Play per lo streaming di Sampdoria Juventus, ma solo per i suoi clienti. Per il live streaming italiano occorre scaricare l'app, installarla e avviarla. Sui PC deve essere presente la tecnologia Silverlight di Microsoft e servono Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome. Anche Sky ha sviluppato una soluzione solo per abbonati, Sky Go, ma c'è anche la piattaforma web Now TV, per la cui fruizione non è richiesto l'abbonamento con l'emittente satellitare e sono sottoscrivibili anche piccoli abbonamenti di durata variabile.

I siti dei bookmaker per vedere Sampdoria Juventus in streaming

Tra le novità che sta prendendo piede in questa stagione di calcio per vedere in streaming le sfide del campionato tra cui Sampdoria Juventus, c'è quella dei siti dei bookmaker. Non sono proposte tutte le sfide e spesso vengono richieste la registrazione e l'apertura di un conto, oltre alla necessità di essere giocatori attivi. Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. A chiudere il cerchio delle opportunità tutte italiane si ricorda anche l'app Serie A Tim, il cui costo è contenuto, ma prevede un abbonamento una tantum a 9,99 euro oltre che essere clienti dello stesso operatore telefonico.