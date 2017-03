Roma Sassuolo streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

Fine settimana di emozioni per gli appassionati di calcio per via della sfida Roma Sassuolo. E così come è capitato con tutta la prima parte della stagione, anche in questo caso è possibile mettere in conto numerose opportunità per vedere la sfida in streaming italiano. Senza tenere conto di Rojadirecta e proposte simili ovvero di quei portali che trasmettono il real time illegalmente. E anzi, rispetto ai primi mesi, alcune possibilità per la visione da dispositivi mobile e fissi sono ormai consolidate. E sono aumentate dal punto di vista numerico le opportunità per lo streaming live, anche gratis. Di interessante c'è la non indispensabilità di un abbonamento con uno delle società proponenti, anche in vista di Roma Sassuolo.

Roma Sassuolo e lo streaming con i portali stranieri per vedere

Ci sono ancora alcun passaggi legali da chiarire, tuttavia lo streaming di Roma Sassuolo attraverso i siti delle emittenti satellitari rappresenta una opzione aggiuntiva e decisamente reale. Qualche nome di emittente a cui fare riferimento? In Bosnia ed Erzegovina con Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, in Cina con China Central Television, in Colombia con Radio Cadena Nacional, in Croazia con Hrvatska radiotelevizija, in Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, in Ecuador con RedTeleSistema, in Finlandia con Yleisradio Oy, in Georgia con Georgia Public Broadcasting, in Germania con Zweites Deutsches Fernsehen. Non tutti i siti web, rileviamo, trasmettono le immagini in live streming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Il modo alternativo per il live streaming è con i siti dei bookmaker

Lo streaming di Roma Sassuolo è anche possibile con i siti dei bookmaker. Non si tratta di una soluzione certa perché non tutti propongono il live streaming delle sfide del campionato italiano. La fruizione è spesso legata alla registrazione sul sito e alla dimostrazione di essere un giocatore che punta con una certa regolarità sul risultato. Da non sottovalutare l'app Serie A Tim. Nonostante sia riservata ai clienti Tim, il prezzo delle sfide da vedere in streaming (su iPhone e iPad, smartphone e tablet equipaggiati con Android e Windows 10 Mobile) è di 1,99 euro, a cui sommare 9,99 euro solo la prima volta per l'attivazione annuale.

Streaming italiano di Roma Sassuolo con Premium e Sky

Ovviamente tra i siti web da consultare per vedere Roma Sassuolo in streaming italiano ci sono quelli messi a disposizione da Sky e Mediaset, legittimi detentori alla gestione delle immagini. La prima delle due ha creato la piattaforma Now, raggiungibile sul sito web dedicato, attraverso cui vedere le sfide a cui si è interessati. La compatibilità è totale e il punto di forza sta nella non indispensabilità della sottoscrizione di un abbonamento con Sky. Il costo di Roma Sassuolo è di 9,99 euro. Il funzionamento è simile con Premium Play, anch'essa dotata di un sito web tutto suo al quale collegarsi, ma la fruizione è limitata ai soli abbonati a Premium.