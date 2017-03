Auguri Festa del Papà 10 frasi per dire ti voglio bene Papà, 10 video per far divertire Babbo, 10 immagini meravigliare Papi

Il diciannove marzo č ormai alle porte e quindi bisogna farsi trovare pronti per fare gli Auguri pių belli per la Festa del Papā. Con frasi, video o immagini non importa. L'importante č farli di cuore

Le frasi per dire ti voglio bene Papā in occasione della sua Festa

C’è chi è più attivo e dinamico e chi è sempre preso dagli impegni. Chi invece sogna ad occhi aperti e chi è un amante assiduo di divani e poltrone. Insomma se si dovessero catalogare i Papà secondo la loro indole soggettiva, non basterebbe una pagina intera per farlo. Tutti diversi ma tutti, o almeno quelli degni di essere chiamati così, contraddistinti dal grande amore per la famiglia e soprattutto per i figli.

Che nella giornata della Festa del Papà dovranno dimostrare tutto il loro amore per questa figura che senza clamore riesce sempre a mostrare la sua vicinanza quando c’è bisogno. E i figli potranno scegliere tra le frasi per dire ti voglio bene al Papà, i video per far divertire il Babbo, oppure anche immagini per meravigliare il Papi. L’importante è inviare il proprio messaggio d’amore per una figura che spesso non viene considerata per la sua importanza.

10 frasi per dire ti voglio bene Papà

Se siete a corto di inventiva o, improvvisamente, vi è venuta una certa timidezza nell’esprimere i vostri sentimenti nei confronti del festeggiato, non temete. Noi possiamo venirvi incontro con una raccolta di 10 frasi per dire ti voglio bene al vostro bel Papà dalle quali potrete trarre ispirazioni. Siamo certi che leggendo le frasi il vostro Papà non riuscirà a trattenere anche un pizzico di commozione.

Grazie Papà per tutti i sacrifici che hai fatto nella vita e per tutte le ore che mi hai dedicato. Un giorno voglio essere proprio come te: un padre perfetto. Auguri. Per il giorno della Festa del Papà voglio augurarti le cose più belle. Te le meriti tutte per quello che fai per noi. Auguri. Io ho un tesoro di papà e nessuno è più ricco di me. E nel giorno della sua Festa gli mando un bacione forte e tanti Auguri. Tutti nella vita possono diventare padri, ma pochi riescono poi ad essere dei bravi papà. Tu ci riesci benissimo. Auguri Papà. Lo sai qual è il posto più sicuro al mondo? Sulle tue spalle! Per la Festa del Papà voglio ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me nella vita, ogni sorriso che mi hai dato, ogni singola lacrima che hai dovuto versare per me. Tu ci hai dato amicizia, sostegno, disciplina e un amore incondizionato. Te ne siamo riconoscenti ed è per questo che ti amiamo come il migliore papà. Auguri per la tua festa. Quando guardo nei tuoi occhi, io mi sento ancora un bambino. Se riuscirò ad essere anche solo metà della persona che tu sei, allora potrò dirmi fortunato. Grazie per avermi mostrato la via, Papà. Per la Festa del Papà prometto che la prima cosa che ti dirò quando ti vedo sarà ‘Ciao papà, come stai?’ e non ‘Ehi papà, mi ricarichi il cellulare che ho finito il credito?”. Auguri. La prima parola che ho detto è stata papà: la saggezza non mi ha mai contraddistinto. Scherzo… tanti auguri Papà. Lo so che non condividi sempre le mie scelte, ma so anche che qualunque cosa accada, tu sarai sempre pronto a sostenermi, come hai sempre fatto finora. Tanti Auguri Papà.

10 video di Auguri per far divertire Babbo

Tra l’altro se il Babbo in questione è di quelli moderni che non è rimasto ancorato a logiche troppo lontane e quindi è capace di maneggiare smartphone e tablet di varia natura mostrando la stessa sicurezza anche con l’utilizzo dei vari social network come Facebook o Whatsapp, allora anche la scelta di condividere video di Auguri per far divertire il Babbo può essere più che condivisibile.

Ci sono siti, come per esempio abcnews.go.com, lds.org, heavy.com, funnyordie.com, adweek.com, desicomments.com, photobucket.com, askideas.com, sayingimages.com che offrono una gamma variegata di video, alcuni dei quali si possono anche personalizzare. Bastano poche operazione et voilà, il gioco è fatto.

Auguri con immagini per meravigliare il Papi

E si può anche provare a meravigliare il Papi scegliendo di fare gli auguri con immagini belle e spettacolari. Anche in questo caso la migliore risposta alle perplessità che possono nascere sul procedimento che si deve utilizzare per ottenere le immagini che piacciono di più, è fornita dalla Rete stessa. Questi sono solo alcuni dei siti che offrono questa possibilità. Animoto.com, proshowblog.com, dreamstime.com, 123greetings.com, smilebox.com, 2gzr.com, it.anygator.com, rethinkworship.com.