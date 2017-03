Auguri Festa del Papà 2017: frasi d'affetto, video emozionanti, immagini indimenticabili per fare gli auguri Papà più belli

Siamo sicuri che anche quest'anno è iniziata la caccia alla frase migliore per fare gli auguri in vista della Festa del Papà. C'è chi preferisce la soluzione più semplice e sobria, ma anche chi vuole differenziarsi di anno in anno e individuare un messaggio sempre nuovo e diverso per il proprio papà. Non solo frasi d'affetto, ma anche video emozionanti e immagini indimenticabili per fare gli auguri. Anche perché rispetto al passato non solo sono aumentati i siti web in cui rovistare per individuare la frase più bella ovvero quella più adatta per il proprio papà. Se in origine c'erano solo i tradizionali SMS, da contenere entro 160 caratteri per contenere il testo in una sola spedizione, adesso ci sono anche email, piattaforme di social network e software di messaggistica istantanea a cui aggiungere anche foto e video.

Festa del Papà: frasi di auguri belle e d'affetto

Ormai manca veramente poco alla Festa del Papà 2017 e chi intende fare gli auguri con frasi di auguri belle e d'affetto non deve fare altro che bussare alle porte della Rete per avere risposte. Lo aspettano infatti tanti frasi originali proposte per spedire un breve messaggio sul cellulare via SMS o via WhatsApp o con un più lungo messaggio di posta elettronica. Fra i siti da consultare c'è framor.com con tante idee d'autore. Ma non è ovviamente la sola soluzione se si pensa che tra i tanti siti c'è anche osr.org. Ma si tratta naturalmente di un piccolo estratto delle tantissime possibilità a disposizione nel giorno della Festa del papà. Qualche frase consigliata?

Papà anche se non parlo mai di quanto mi manchi la tua assenza è ancora forte e lo sarà sempre. Sono sicura che se ci fossi stato tu mi avresti asciugato le lacrime e stretta a te. Sei stato non solo un padre stupendo, ma un uomo che mi ha trasmesso, forza, valori e tenacia. Se oggi sono una donna e una mamma forte è anche merito tuo. Papà, per me sarai sempre l'uomo che non ho mai avuto accanto e l'uomo che non smetterà mai di mancarmi. Cantanti, attori, calciatori, nessuno! Sei sempre stato tu il mio idolo e sono fiero di gridarlo al mondo. Sei il mio eroe papà! Auguri di cuore. Carissimo Papà ti ringrazio dei sacrifici che hai fatto per me per tirarmi avanti onestamente! Ti voglio bene! Sono tanto orgoglioso di te, papà, un giorno spero di diventare come te. Tu mi hai dato tanta sicurezza, forza, dignità.

Frasi, immagini e video auguri per la Festa del papà

Non sono certamente da perdere di vista quei siti che, accanto alle frasi di auguri per la Festa del papà, mettono a disposizione video divertenti. In tutti i casi il servizio è gratuito: basta lasciare gli indirizzi di posta elettronica del destinatario e il proprio e il filmato può essere recapitato via mail. Ovviamente è anche possibile condividerlo rapidamente via Facebook o WhatsApp. Ecco allora che due tra i portali più semplici da consultare sono videohive.net e le piattaforme Vimeo e DailyMotion con filmati specifici sul Capodanno ormai alle porte. Biglietti, poesie e filastrocche, attestati, disegni, striscioni, carta da lettere, segnalibri, lavoretti sono proposti a vario titolo dal sito maestramary.altervista.org.