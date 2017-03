Auguri Festa del Papà, Babbo, Papi, San Giuseppe: frasi, video, foto, immagini. Dove trovare i migliori auguri Papà

Mancano pochi giorni alla Festa del papà e per quanto riguarda gli auguri si pone la questione su dove trovare le migliori frasi e i video, le foto e le immagini più adatti. Anche questa volta Internet si rivela un luogo strategico per trovare i messaggi più adatti per fare gli auguri sia da parte di chi intende inviare un breve messaggio sul cellulare via SMS o via WhatsApp e sia da chi preferisce un più lungo e articolato messaggio di posta elettronica. Fra i siti da consultare ci sono anche quelli che permettono anche di pubblicare la propria frase. Ecco poi quelli misti, utili non solo per le tante dediche, ma anche per i biglietti e le immagini a tema che possono essere sfruttate per l'occasione del 19 marzo.

Auguri Festa del papà: dove trovare le migliori frasi

Chi preferisce fare gli auguri per Festa del papà con le frasi più belle e le migliori, magari da trascrive su un semplice dei biglietti d'auguri da spedire online, ha solo l'imbarazzo della scelta tra le decine e decine di siti creati per l'occasione. Un primo affidabile punto di riferimento è rappresentato dai tanti siti ad hoc creati per l'occasione con decine di frasi ordinate per tipologia ovvero frasi divertenti, simpatiche o originali. Vale la pena spendere qualche minuto in più del proprio tempo per cercare la frase più adatta che può fare colpo sul proprio papà. In fin dei conti la ricorrenza si presenta una sola volta all'anno.

Ormai una storia antica, papà che fumi con la pipa. Io seduta sulle tue ginocchia, mi dondolavi, dicendomi che ero la tua ranocchia. Ti dicevo papà ti voglio bene, tu sorridendo è commosso in quell'istante mi stringevi forte a te. Io allungavo le mie mani al collo, riempiendo il tuo viso di baci, dicendoti papà quanto mi piaci. Oggi è la tua festa sei il papà della piccola che spero, ti darà tante soddisfazioni e che ti voglia sempre bene e rispettare e che apprezzi un giorno tutti i tuoi sacrifici insieme alla mamma. Quando ero piccolo credevo che fossi perfetto, l'uomo più buono del mondo. Ora conosco anche i tuoi difetti... e ti voglio più bene di allora! Tanti auguri.

Video, foto, immagini per la Festa del papà

Simpatiche e originali foto, immagini e cartoline animate per la Festa del Papà sono quelle messe a disposizione dal sito carloneworld.it. Come funziona? Le card animate possono essere personalizzate prima della spedizione ed essere viste con attenzione grazie alla funzione Anteprima. Basta indicare nome e indirizzo di posta elettronica del mittente e del destinatario (il proprio papà, ma anche tutti quelli che si conoscono), scrivere il testo da inserire nella Cartolina scegliendo carattere, dimensione e colore. Fra le opzioni speciali ci sono la scelta della data di invio della cartolina e la possibilità di ricevere copia del messaggio che verrà inviato al destinatario o un avviso quando saranno disponibili novità riguardanti le cartoline. E naturalmente YouTube, DailyMotion e Vimeo sono delle ottime miniere per la ricerca del video migliore per fare gli auguri per la Festa del papà?