Auguri Festa del Papà divertenti, Auguri Festa del Babbo simpatici, Auguri Festa del Papi originali

La Festa del Papā non si celebra nello stesso giorno in tutti i paesi del mondo. In Danimarca, ad esempio, cade il cinque giugno, in Germania, invece, la festa cade proprio nel giorno dell’Ascensione

Fare gli Auguri per la Festa del Papā in maniera divertente, simpatica e originale

In Italia ci si appresta a celebrare la giornata della Festa del Papà che cadrà domenica diciannove marzo in coincidenza con San Giuseppe. Stesso giorno anche per gli altri paesi, Spagna su tutti, che hanno conservato ancora una forte impronta cattolica e che quindi individuano il padre putativo di Gesù come modello da seguire per i Papà. Nel resto del mondo la Festa del Papà assume significati differenti e soprattutto viene celebrata anche in giornate differenti.

I russi festeggiano i difensori della patria, mentre in Thailandia si ricorda il genetliaco di Rama IX, sovrano defunto che ancora oggi viene venerato come padre della nazione. Non fa eccezione nemmeno la Danimarca dove però la Festa cade il cinque di giugno, giorno dedicato alla Costituzione. In altri Paesi, come la Germania, la festa cade nel giorno dell’Ascensione e viene chiamata anche ‘giorno degli uomini’, cioè dei maschi. Insomma sono tanti i modi di festeggiare come diverse anche le possibilità di fare gli Auguri per la Festa del Papà. Si possono scegliere quelli divertenti, quelli simpatici per il Babbo, o ancora quelli originali per il Papi.

Frasi Auguri divertenti al Papà

Provate a mettervi nei panni dei vostri Papà e ad immaginare quali potrebbero essere gli Auguri preferiti per la Festa del Papà. Senza dubbio le Frasi di Auguri divertenti occuperanno la parte alta della vostra graduatoria. Perché il diciannove marzo è una giornata speciale anche per questo. Perché i rispettivi ruoli di genitore e di figlio si assottigliano e per ventiquattro ore ci si sente più fratelli, sangue dello stesso sangue che in qualche modo educando ed educatore. Ecco perché non abbiamo potuto resistere alla tentazione di pubblicare una piccola selezione di Frasi di Auguri divertenti:

Ho chiesto ad un poeta di scrivere dolci versi per rendere omaggio ad una persona speciale. Purtroppo quel giorno non era ispirato. Quindi ti farò solo tanti banalissimi auguri. Ti voglio bene. Forse tu pensi che io abbia bisogno di te solo per il denaro, ma in realtà Papà avrei bisogno anche delle chiavi della macchina. Tanti Auguri Papà! Quando ero piccolo credevo che fossi perfetto, l’uomo più buono del mondo. Ora conosco anche i tuoi difetti e ti voglio ancora più bene. Tanti auguri Papà. Per una volta i voti voglio darli io. Un bel 10 e lode al mio simpaticissimo Papà e Auguri per la sua Festa. Caro Papà, se oggi sono a che sono lo devo a te. E non mi sembra di essere poi così male. Tanti auguri. Nessuno è più ricco di me. Il mio tesoro sei tu papà. Auguri per la tua Festa. Caro Papà volevo farti un bel regalo per la tua Festa ma con la paghetta che mi dai ho poca scelta. Quindi non arrabbiarti se ti regalo solo un fiore, in compenso ti voglio tanto bene e magari per l’anno prossimo vediamo di migliorare. Auguri. Non sarai un angelo e non sarai certo un re, ma una cosa è sicura: sei il Papà più bello che c’è. Auguri per la Festa del Papà Se non ci fossi bisognerebbe inventarti e io ti rifarei proprio come sei, anche se la mamma non è propriamente d’accordo su questo. Caro Papà sei sempre nel mio cuore anche quando siamo lontani non faccio altro che pensare a quanto sia stato eroico a tirarci su così come hai fatto. Auguri.

Auguri Festa del Babbo con video simpatici

Sayingimages.com, 123greetings.com, dreamstime.com, it.anygator.com, desicomments.com, photobucket.com, askideas.com. Sono questi alcuni dei siti dove potrete selezionare quanti ne volete a seconda che vi piacciano o no, video simpatici per fare gli Auguri in occasione della Festa del Babbo.

Grazie alla tecnologia attuale è possibile anche personalizzare questi video con le fattezze dei Papà e poi condividerli attraverso i social, Facebook e Whatsapp sopra tutti o anche inviandoli via email. State sicuri che il vostro Babbo rimarrà a bocca aperta e non potrà nascondere quel sorriso che comparirà sotto i baffi.

Auguri per il Papi con immagini originali

Se preferite altre metodologie per assolvere a quello che è anche un dovere oltre che un piacere, potete pensare di fare gli Auguri per il Papi utilizzando immagini originali che potrete anche personalizzare con alcuni semplici passaggi.

La cosa più semplice da fare allora è andare sui siti che vi proponiamo, come per esempio animoto.com, proshowblog.com, smilebox.com, 2gzr.com, rethinkworship.com, adweek.com, heavy.com, funnyordie.com, abcnews.go.com, lds.org, che ovviamente rappresentano solo una piccola parte delle opportunità che offre la Rete e poi non dovrete fare altro che scegliere le immagini più originali e simpatiche per far sbellicare dalle risate il vostro Papi che, ne siamo convinti, sarà davvero felice di ricevere auguri così moderni e spiritosi.