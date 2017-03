Empoli Napoli streaming

Il Castellani per il Napoli non č territorio di conquista. E l'ex Sarri non č riuscito a sottrarsi al tabų. In sei trasferte contro l'Empoli gli azzurri non hanno mai vinto. Sarā la volta buona?

Come vedere Empoli Napoli in streaming

Che la sfida Empoli Napoli possa essere sottovalutata dai ragazzi di Maurizio Sarri, non ci dovrebbero essere dubbi. Nel senso che la trasferta in Toscana per gli azzurri non è stata, almeno negli ultimi anni, quella passeggiata di salute che, analizzando le due classifiche e, mettendo a confronto le due rose, potrebbe pur sembrare. Lo testimoniano i numeri.

I partenopei nelle sei occasioni in cui hanno messo piede al Castellani non sono mai riusciti ad uscirne con il bottino pieno. Due successi per i toscani, di cui l’ultimo, dell’aprile del 2015 è quello griffato proprio da Sarri, capace di domare con un perentorio 4 a 2 il Napoli di Benitez. Proprio il tecnico ora alla guida del Napoli sta vivendo certamente un’emozione particolare alla vigilia della sfida al suo passato.

Forse quello più bello. Sicuramente quello che gli ha spalancato le porte del Paradido. E vincere per gli azzurri sarà importante soprattutto per continuare la rincorsa alla Champions. Non sono ammessi ulteriori passi falsi. Come sempre, tra le diverse modalità, per vedere Empoli Napoli sarà possibile anche usufruire dello streaming.

Empoli Napoli Cosic infortunato

Forse l’arrivo del Napoli può essere uno stimolo a reagire dopo le ultime disastrose uscite in campionato. Martusciello non potrà schierare Cosic infortunato e nemmeno Mchedlidze e Tello che non hanno ancora smaltito del tutto qualche acciacco fisico. Rientra in gruppo Mauri, ma molto probabilmente partirà dalla panchina. In attacco Marilungo dovrebbe vestire una maglia da titolare per sostituire uno tra Maccarone e Pucciarelli rispetto alla gara di Verona.

Empoli Napoli riecco Albiol

Riecco Albiol al centro della difesa partenopea che verrà completata da Ghoulam sulla sinistra e il solito Hysaj sul versante opposto. Sarri sta pensando di tenere a riposo Koulibaly, diffidato, in vista della sfida alla Juve. E poi il tecnico toscano dovrà sciogliere le solite riserve per quel che riguarda il ballottaggio tra creativi Diawara-Jorginho, mentre Zielinski dovrebbe questa volta essere preferito a Rog e Allan. Davanti ancora tridente leggero con Callejon, Mertens ed Insigne.

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Empoli Napoli in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, e rappresenta un’alternativa alla televisione. Inoltre, scegliendo i siti giusti si possono evitare problemi di sicurezza e quelli di natura legale. I migliori sono i siti stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano e possono così trasmettere le immagini. Qui poi intervengono i blocchi geografici.

Ma una chiara e omogenea regolamentazione di questa vicenda è ancora assente a livello europeo. Ecco qualche indicazione utile: Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg. Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium offrono anche la telecronaca in italiano ma possono essere visti solo dagli abbonati.

Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers. In questo caso è però obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di puntare in maniera costante per poter vedere le partite.