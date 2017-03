Sampdoria Juventus streaming

La Sampdoria proverà a fermare una Juventus che sta dimostrando il suo grande valore sia in Italia che in Europa dove è appena approdata ai quarti della competizione continentale più prestigiosa

La giostra bianconera approda in Liguria, terra di mare, di colori di bellezza. E chissà se l’abbondanza che si respira solo nelle città di mare potrà tirare un brutto scherzo ai bianconeri in occasione di Sampdoria Juventus. Siamo ormai arrivati alla fase cruciale della stagione e la capolista non perde un colpo. Anzi. la qualificazione ai quarti della competizione continentale più prestigiosa rappresenta il raggiungimento del primo obiettivo stagionale. Ora è lecito sognare anche in Europa visto che in Italia lo scudetto, il sesto consecutivo, quello della storia, sembra ormai già cucito sulle maglie della prossima stagione.

E anche in Coppa Italia la finale è a un passo. Insomma solo la classica buccia di banana potrebbe far scivolare i campioni d’Italia in carica e rimettere in discussione, poi nemmeno tanto, tutto. E una giornata di sole, in una città di mare, potrebbe assumere le sembianze del frutto esotico. Ma il federmaresciallo Allegri avrà insistito con modi non propriamente oxfordiani per ricordare ai suoi che la Sampdoria rappresenta una squadra temibile soprattutto quando gioca in casa. Non è permesso quindi sognare lidi diversi da quelli del successo in campo. Sono tanti i modi per vedere Sampdoria Juventus. Così come quelli che hanno iniziato le ricerche per usufruire dello streaming.

Ci ha fatto l’abitudine, complice anche l’infortunio occorso a Viviano, e contro la Juventus sarà ancora Puggioni a difendere i pali della Sampdoria. Questa volta, però a causa della squalifica del suo collega. Regini preferito a Pavlovic sull’out di sinistra della difesa, mentre Linetty potrebbe essere utilizzato sia al posto di Praet che di Fernandes. Schick resta un’arma letale per mister Giampaolo, da gettare in campo per spaccare la partita come si dice in gergo.

Nella trasferta in terra ligure ci saranno anche Chiellini e Sturaro, che sembrano aver recuperato uno stato di forma sufficiente per un loro impiego in campo. Ma il risvolto della medaglia è rappresentato dal fatto che Benatia si è fermato e non venendo nemmeno convocato da Allegri. Alex Sandro, Mandzukic e Cuadrado partiranno sicuramente dal primo minuto.

Per vedere Sampdoria Juventus in streaming si potrà scegliere Sky Go o Mediaset Play che poi sono le piattaforme streaming di Sky e di Mediaset Premium, sul proprio pc, Mac o device mobile, ma in questo caso bisognerà essere abbonato da almeno un anno alla p. Now Tv, invece, una delle stelle appartenenti alla galassia Sky, permette di vedere le partite, anche su PlayStation e Xbox, in prova gratuita per quattordici giorni. In alternativa resta l’ipotesi dei siti delle emittenti delle tv satellitari straniere che potrebbero trasmettere l’evento in maniera legale avendo acquistato all’estero le partite del campionato italiano.

Infine anche in Italia si sta diffondendo l’abitudine di utilizzare i siti dei bookmakers. In questo caso però ci sono dei limiti che rendono farraginoso l’iter e spesso molti vi rinunciano. Bisogna, infatti, prima iscriversi alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi attraverso le giocate che devono essere sempre costanti altrimenti non si ha la possibilità di vedere le sfide.