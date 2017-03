Auguri Festa del Papà: messaggi, dediche, cartoline animate, video e iniziative feste del Papà Milano, Roma, Torino, Napoli

Le migliori idee per fare gli auguri al proprio papÓ per la sua festa di domenica e le migliori iniziative da conoscere: cosa fare e consigli

Mancano pochi giorni ormai alle celebrazioni della festa del Papà che si festeggia domenica 19 marzo, giorno della festa di San Giuseppe. E non c’è occasione migliore per dedicare al proprio papà un pensiero speciale in un giorno altrettanto speciale. Non capita, infatti, spesso di esprimere al proprio papà tutto l’amore che per lui proviamo, a volte dato per scontato, ma ogni tanto è bello dedicargli parole d’amore,

Frasi auguri per la Festa del papà

E se per alcuni esprimere sentimenti e amore nei confronti del proprio padre è semplice, per altri risulta più difficile nonostante la semplicità delle parole sia a volte la migliore maniera per esprimere ciò che si prova. Per chi avesse bisogno di idee, proponiamo di seguito una serie di frasi da cui prendere spunto per fare gli auguri di buona festa del papà al proprio papà:

‘Caro papà, in questo giorno speciale non posso non mandare un pensiero speciale a te che rendi speciale ogni mio giorno. Auguri’; ‘Se un giorno dovessi spiegare cosa significa la parola 'papà' a chi non la conosce, prendere il mio telefonino, farei vedere una tua foto e inizierei a raccontare di te. Auguri al migliore papà del mondo’; 'Tanti auguri papà. Questo è un giorno speciale per te. Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai dato buoni consigli, per le attenzioni che mi hai dato, per tutte le volte che sei stato orgoglioso di me. Non riesco a considerare nessuna necessità nell’infanzia tanto forte come la necessità di protezione del padre'; 'La bellezza dell’essere figlia sta nell’avere un papà come te. Tanti auguri'; ‘Un giorno troverò il mio principe azzurro, ma tu, papà, resterai sempre il mio re. Auguri dalla tua piccola principessa’.

Auguri Festa del papà con cartoline animate, video

Per fare auguri per la festa del papà diversi dai soliti messaggi e della solite dediche tradizionali è possibile scegliere anche immagini, cartoline animate e video. Consultando siti web specifici, come animoto.com, proshowblog.com, sayingimages.com, smilebox.com, 2gzr.com, heavy.com, funnyordie.com, abcnews.go.com, lds.org, dreamstime.com, it.anygator.com, rethinkworship.com, adweek.com, 123greetings.com desicomments.com, photobucket.com, askideas.com, se ne possono trovare centinaia tra cui scegliere la migliore.

Festa del papà 2017: cosa fare a Milano

Diverse le iniziative e gli eventi organizzati nel capoluogo meneghino in occasione della festa del Papà, giornata in cui si terrà anche la consueta maratona della Stramilano, cui potrebbero prendere parte, per esempio, genitori e papà più sportivi. Tra le diverse iniziative organizzate segnaliamo: al Museo del Duomo, una grande festa per le famiglie: tutti i bambini con una fotocamera saranno coinvolti in una visita speciale durante la quale potranno scattare selfie o foto con i loro papà e poi condividerle sui social network (gli hashtag da usare sono #FathersDay e #FathersMe). Il costo è di 8 euro a persona con prenotazione obbligatoria. Presso la Fabbrica del Vapore, invece, grazie alla collaborazione con ABiCiDi dalle 16 alle 18:30, domenica 19 è stato organizzato un laboratorio di stampa tipografica dedicato ai caratteri mobili: genitori e figli sceglieranno un tema e poi ognuno lo realizzerà a modo proprio componendo due forme tipografiche. Casa Milan, poi, festeggia la Festa del papà organizzando un laboratorio che coinvolge sia il Junior Club della squadra rossonera che l’associazione lenuovemamme.it: alle 16,30 i bambini con le animatrici realizzeranno un pensierino da regalare ai loro genitori, mentre i più grandi potranno visitare il museo dedicato al team.

Festa del papà 2017: cosa fare a Roma

Tra le tante iniziative organizzate nella Capitale per domenica 19 marzo giorno della Festa del Papà, segnaliamo la festa dell’Hard rock Cafè che per i giorni venerdi 17, sabato 18 e domenica 19 marzo prevede per tutti i papà che vi si recheranno con i propri figli antipasto gratuito (chicken wings o tupelo chicken tenders o potato skins o classic nachos) o gelato gratuito con l’acquisto di qualsiasi piatto principale; speciale pacchetto ‘Padre & Figlio’ con offerte speciali per il figlio e per il papà durante la prossima visita al Cafe e il Certificato ‘Papà sei una Rockstar’ e domenica 19, dalle 12 alle 15 ci sarà la Photo opportunità, e papà e figli avranno l’opportunità di posare in un angolo photo-shooting creato appositamente dove potranno trasformarsi nelle più grandi rockstar di tutti i tempi. Altra iniziativa da segnalare, L’Ara com’era, la visita immersiva e multisensoriale dell’Ara Pacis, che ospita la speciale promozione ‘Con te papà’ che riserva il 2×1 per il fine settimana di venerdì 17 e sabato 18 marzo 2017. Dalle 19:30 alle 24 tutti i cittadini e turisti ‘padri’ con figli potranno assistere all’innovativo archeoshow acquistando due biglietti al prezzo di uno.

Festa del papà 2017: cosa fare a Torino

Per la festa del papà a Torino, presso il Borgo e la Rocca Medievale, di Viale Virgilio 107, si terrà una visita speciale nel corso della quale si scoprirà come venivano costruita un’armatura di un guerriero del 1400. Il biglietto d’ingresso, di 9 euro, domenica 19 marzo sarà gratuito per i padri. Domenica 19 marzo, inoltre, a Torino è stata organizzata una maratona non stop di zeppole, tradizionale dolce della festa di San Giuseppe, che durerà ben 14 ore, organizzata dalla pasticceria gastronomia All'Improvviso, in via Belfiore 9, nel quartiere San Salvario.

Festa del papà 2017: cosa fare a Napoli

A Napoli, in occasione della Festa del papà di domenica 19 marzo 2017, è previsto l'ingresso al museo Madre gratuito per tutti i papà che insieme ai propri figli potranno così partecipare a due attività dedicate proprio ai papà: alle 11 e alle 17 sono previste visite didattiche ‘Papà, ti presento il Madre’, dove i papà e i bambini potranno esplorare scenari, aspetti e linguaggi contemporanei raccontati attraverso opere selezionate; mentre alle 10:30 è in programma 'FamigliaMADRE', Laboratorio per famiglie, dove genitori e figli, assistiti dagli operatori didattici, saranno guidati in un viaggio alla scoperta delle collezioni del museo e, in particolare, dell’opera Senza titolo (2005) di Mimmo Paladino.