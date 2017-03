Auguri Festa del Papà: frasi per stupire, video per sorridere, immagini per dirti ti voglio bene papà

Ci siamo quasi e per la Festa del papà 2017 non resta che attendere ancora qualche giorno. Di conseguenza è meglio attrezzarsi con un adeguato anticipo ovvero iniziare a trovare le frasi migliori per fare gli auguri al proprio e a tutti i papà del mondo. Perché se è sempre preferibile scegliere quelle originali, spiritose, divertenti, è anche possibile la personalizzazione del messaggio di auguri con frasi per stupire, video per sorridere, immagini per dire ti voglio bene papà. Non è poi così difficile considerando che sono realmente tante le opportunità di scelta. Tra l'altro, la presenza di piattaforme di condivisione delle frasi, come Facebook e Twitter, così come l'immediatezza garantita dai software di messaggistica istantanea, come WhatsApp, permette di riuscire a fare gli auguri a tutti i papà con pochi passaggi.

Auguri Festa del Papà con frasi per stupire

Se c'è una ricorrenza che viene attesa ogni anno è quella della Festa del papà, sempre il 19 marzo, e anche in questo 2017 si va alla ricerca delle frasi di auguri da inviare con SMS e MMS. E se le idee non arrivano, basta consultare il web e qualcosa di interessante salterà di certo fuori tra frasi divertenti, immagini, foto, video simpatici da condividere su Facebook o con WhatsApp. Come è possibile notare, sia che si decida di inviare un semplice SMS con il cellulare, sia che si scelga un più elaborato messaggio di posta elettronica, c'è solo l'imbarazzo della scelta fra le tante proposte pubblicate da siti e portali.

I miei auguri a tutti i papà. Quelli che ci sono, e quelli che non ci sono più. Ma soprattutto a quelli che per svariati motivi, pur essendo papà, non riescono, o non possono, svolgere il loro ruolo. Buon 19 Marzo a tutti. Tantissimi auguri per un Papà speciale, come figlio non riuscirò mai a fare e dare quello che hai fatto e dato tu per me, quindi grazie papà, ti voglio bene! Papà non mi dimenticherò mai di tutto quello che stai facendo per me. Tu mi aiuterai sempre qualunque cosa accada, ma voglio che tu sappia che anche io ci sarò sempre per te. Ti voglio un bene dell'anima!

Le stesse frasi di auguri per la Festa del papà possono essere affiancate da foto e immagini, sempre naturalmente a tema e in grado di lasciare il segno. Ma anche da cartoline elettroniche, grandi classici di ogni festa, compresa questa della Festa del papà 2017.

Video Festa del Papà per sorridere

Un'altra buona soluzione per gli auguri è quella di inviare un bel video per sorridere anche nel giorno della Festa del papà. Per chi è alla ricerca di originalità proponiamo due strade. La prima è di effettuare specifiche ricerche su YouTube o DailyMotion, senza limitarsi alla selezione dei primi risultati. La seconda è più insolita ma è in grado di aprire nuove strade. Si tratta di consultare il portale moviesongs.com che raccoglie risorse dal mondo del cinema. Sono appunto presenti video sulla Festa del papà a sfondo cinematografico in grado di dare anche un tocco di attualità e di sorpresa. Solo per chi intende realmente stupire il proprio papà.