Auguri Festa del Papà: dalle origini e frasi tradizionali fino ai video, immagini, cartoline più moderne

Pronti con gli auguri in occasione della Festa del PapÓ? Una giornata che ha origini antiche e vuole mettere al centro la figura paterna, come Ŕ giÓ successo con le celebrazioni per la mamma e i nonni

La Festa del Papà è nata con lo scopo di dare la giusta importanza a un ruolo che, soprattutto negli ultimi tempi, sembra aver perso un po’di smalto. E poi per completare le celebrazioni che riguardano le altre figure di riferimento della famiglia, quali la mamma e i nonni. La data che è stata individuata per celebrare la Festa del Papà è, come molti sapranno, è quella del diciannove marzo.

Un giorno scelto non a caso, che non è comune a tutti i paesi del mondo, ma di sicuro a quelli con una forte tradizione cattolica, su tutti Spagna, Portogallo e Italia. Il diciannove di marzo, infatti, si celebra anche la festa di San Giuseppe, il padre di Gesù, la figura paterna terrena per eccellenza, oltre che riferimento per la famiglia. Dalle origini alle frasi tradizionali, dai video alle immagini e alle cartoline più moderne. I modi per dimostrare il proprio affetto per la figura paterna nel giorno della sua Festa sono molteplici e tutti validi. Basta scegliere quello che si avvicina di più alle proprie esigenze.

Le origini della Festa del Papà

Le origini della Festa del Papà si può fare risalire agli esordi dell’anno mille. I primi a celebrare questa Festa sono stati infatti i monaci benedettini nel lontanissimo 1030. Poi fu la volta dei Servi di Maria nel 1324 e dai Francescani nel 1399. Matteo e Luca, i due evangelisti, si trovano alcuni accenni, ma sono numerose la tradizioni che risalgono a questa ricorrenza dedicata al santo. Nel 1300, grazie ad alcuni ordini religiosi, si inizia a celebrarla proprio il diciannove marzo per commemorare il giorno della morte di Giuseppe.

La data entra a tutti gli effetti nel calendario come festa ufficiale al tempo di Papa Sisto IV, nel 1479. Nelle intenzioni del Pontefice c’era sicuramente quella di creare una giornata durante quale tutti i padri, il loro coraggio e la loro determinazione, potessero essere celebrati in modo adeguato. Dal 1968 al 1977, in Italia, questa data diventa una festa nazionale anche agli effetti civili che contempla perfino la chiusura delle scuole. Nel 2008 vengono proposti alcuni disegni di legge per il ripristino di alcune festività soppresse come quella di San Giuseppe, ma ad oggi resta solo il giorno in cui, bambini e mamme amano dedicare al proprio padre e compagno pensieri e piccoli regali.

Frasi tradizionali per fare gli auguri della Festa del Papà

La Festa del Papà è anche una tradizione da rispettare. E da onorare magari anche con frasi tradizionali in grado sempre di fare breccia nel cuore di un lottatore che quotidianamente deve sgomitare per tenere a galla la barca della sopravvivenza.

Sei una persona eccezionale e nel giorno della tua Festa non potevo non dirti quanto tu fossi speciale. Sarà per questo motivo che da te e la tua mamma è venuto fuori il figlio migliore del mondo. Auguri per la tua Festa. Anche quest’anno non potevo che farti gli auguri per la Festa del Papà: niente è cambiato nel mio cuore rispetto a ieri, e sono sicuro che il bene che ti voglio resterà lo stesso per sempre. Però almeno la paghetta la potresti aumentare. Quando ero piccolo credevo che tu fossi l’uomo più forte del mondo, perfetto ed invincibile come nessun altro. Oggi conosco tutti i tuoi difetti, ma ti voglio ancora più bene di prima. Auguri. Trovare un regalo che possa esprimere tutto il bene che provo per te sarebbe impossibile. Quindi ti voglio augurare il meglio per la tua vita con tutto il cuore. Ogni diciannove marzo puntuali arrivano i miei auguri: il tempo passa, la saggezza aumenta e qualche ruga in più non fa che renderti più affascinante. Buona Festa del Papà Con te al mio fianco non ho bisogno di niente. La tua felicità è la mia. Tanti auguri per la tua Festa. Auguri. Un genitore ed un figlio vogliono sempre e soltanto due cose dall’altro: amore incondizionato e maggiore attenzione perché il tempo trascorso insieme è il regalo più bello che esista. Auguri Papà. Auguri per la Festa del Papà, perché tu sei vicino a me quando ne ho bisogno, perché so che al mondo troverò sempre rifugio tra le tue braccia. Proprio come se tornassi bambino, in occasione della tua festa voglio dirti che il mio super eroe sei proprio tu, Papà. Un sorriso sul tuo volto stanco è l’insegnamento più grande che potessi ricevere. Semplicemente grazie, perché un papà migliore di te non esiste. Come te nessuno mai. Per questo caro Papà, nel giorno della tua festa ti voglio dire che sei un uomo speciale. Con i tuoi silenzi parli, con il tuo esempio educhi, con il tuo amore rendi felice. Tanti, tanti auguri.

Auguri Festa del Papà con video e immagini

Al di là della tradizione, che rappresenta un baluardo per la celebrazione di questa giornata, la tecnologia moderna ha dato la possibilità di utilizzare nuove metodologie, simpatiche ed originali, per fare gli auguri per la Festa del Papà. Esistono, infatti, alcuni siti dove è possibile trovare i video, spesso anche personalizzabili con le immagini del papà in questione, che possono essere condivisi sui vari social network come i più famosi Facebook e Whatsapp. Tra i tanti che offrono questa opportunità animoto.com, proshowblog.com, smilebox.com, 2gzr.com, rethinkworship.com, rappresentano una buona base dalla quale partire. Se invece si decide per le immagini originali e simpatiche si può provare a consultare adweek.com, heavy.com, funnyordie.com, abcnews.go.com lds.org.

Cartoline moderne per gli Auguri per la Festa del Papà

Immagini che possono essere anche adattate per formare delle cartoline moderne per fare gli Auguri per la Festa del Papà. Anche in questo caso la Rete può fornire le risposte per preparare cartoline belle esteticamente e valide sotto il punto di vista dei contenuti. Cartoline che poi si possono stampare e consegnare a mano ai padri che, su questo non ci sono dubbi, apprezzeranno eccome questa delicata attenzione. Ci sono alcuni siti che offrono in maniera semplice ed immediata questa opportunità. Come per esempio dreamstime.com, it.anygator.com, 123greetings.com, desicomments.com, photobucket.com, askideas.com, sayingimages.com.