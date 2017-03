Auguri Festa del Papà 2017 per stupire con frasi, immagini, video il proprio Papà o Babbo

Ovunque ci si trovi nella giornata di domenica 19 marzo 2017 non si scappa dalla tradizione di fare gli auguri per la Festa del papà. Le distanze non contano perché per raggiungere il proprio papà ovvero per stupirlo, oltre i classici auguri di persona o telefonicamente, basta poco. Ci sono i tradizionali SMS e i messaggi di posta elettronica, anche se in quest'ultimo caso i tempi di lettura possono essere più lunghi. Ma soprattutto ci sono WhatsApp, il più popolare software per la messaggistica istantanea, e Facebook, il più utilizzato tra le piattaforme di social networking. Insomma, non ci sono scuse per non fare gli auguri al proprio papà e, anzi, la grande ricchezza di proposte sul web non può che rappresentare un incentivo a fare sempre meglio ovvero a trovare le frase migliori e più adatte.

Auguri Festa del Papà 2017 per stupire con frasi

E a proposito di frasi, vale la pena far presente come la particolarità di tanti siti sta nel conteggio del numero delle dediche e la possibilità di offrire il proprio personale contributo per aumentare il numero delle proposte. Insomma, per fare rete. Tra le più apprezzate ci sono:

Questo è per te papà mio, e per tutti i papà del mondo. Per quelli vicini e per quelli lontani. Ai papà un po' duri e severi, a quelli dolci e coccoloni. Ai papà sensibili e quelli più freddi. A quelli che hanno gli occhi segnati dai sacrifici, dalla vita e dalle difficoltà. A quelli che hanno saputo anche nei sacrifici farci sentire fieri e orgogliosi di essere figli loro. A quelli che nella povertà materiale hanno saputo insegnarci la ricchezza dei valori. Ai papà che non ci sono più e che almeno in questo giorno vorremmo riabbracciare. Auguri papà! La tua mano, che stringeva la mia, mi ha accompagnato tra un sorriso e un tenero sguardo da piccola, poi hai continuato discretamente a osservarmi mentre crescevo e, severo e bonario, raccontarmi del futuro che in me s'affacciava, fin quando, stupito d'emozione, ecco la tua mano, lasciando la mia, che mi consegnava sposa... Ora i tuoi occhi stanchi, caro papà, si fermano spesso in ricordi che, insieme ai miei di te, ti fanno speciale passato ma ancor più speciale e fondamentale presente nella mia vita, Auguri adorato papà! Grazie papà per quello che tu sei, per quello che mi dai, io con te papà non ho paura, con te papà mi sento forte, di te papà io vado fiero, con te papà io mi sento bene. Grazie papà per il bene che mi vuoi!

Festa del Papà 2017 stupire con immagini e video il proprio babbo

Altrettanto ampia è la scelta per fare gli auguri con immagini, cartoline elettroniche e video animati: basta scegliere il soggetto, affiancare la frase prescelta, indicare gli indirizzi di posta elettronica del destinatario e il proprio e le operazioni sono concluse. Fra i siti con più opportunità c'è 123greetings.com. Anche se è in in lingua inglese, le proposte di card sono così numerose da valere la pena la sua consultazione anche per la Festa del papà. All'interno di questi portali sono presenti anche decine e decine di immagini divertenti, simpatiche e poetiche per ogni ricorrenza.