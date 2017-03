Auguri Festa del Papà frasi e Auguri Festa della Mamma, Auguri Pasqua frasi, video, cartoline, immagini per colpire e stupire

AGGIORNAMENTO: Per fare gli Auguri di buona Festa del Papà si possono utilizzare diversi modi. Come per esempio le immagini, video, cartoline. Oppure scrivere una frase in un biglietto che farà certamente felici il vostro Papà.

Caro papà tu mi hai dato tanta sicurezza, forza e dignità. Mi hai insegnato l’onestà e l’umiltà. Spero di non deluderti mai. Auguri per la Festa del Papà. Papà, sei l’unico che sa davvero capire, perdonare, darmi tutto quello di cui ho bisogno. Vorrei regalarti le cose più belle che ci sono al mondo. Auguri. Sei il Papà più bello del mondo, ti voglio bene. Auguri per la tua festa.

Volendo andare oltre alle frasi, quali sono gli altri modi per fare gli auguri per Festa del papà? Il pensiero corre subito alle immagini, alle cartoline e ai video per sorprendere. E le stesse soluzioni possono essere sfruttate anche per gli auguri di Pasqua (ad aprile) e per quelli per la Festa della mamma (a maggio). Perché non spedire via WhatsApp o condividere sulla bacheca di Facebook un video di auguri? Basta collegarsi alla piattaforma YouTube, scrivere video le giuste parole nel box di ricerca e copiare e incollare il link del filmato scelto. Molte idee sono presenti sui siti delle cartoline elettronica. Basta scegliere la preferita, inserire gli indirizzi di posta elettronica di mittente e destinatario, scrivere una frase di accompagnamento e l'operazione è conclusa.

Auguri Festa del Papà

Ed ecco che arriva puntuale l'appuntamento con la Festa del papà, quest'anno di domenica. Ed è tempo di festeggiamenti e di auguri, preferibilmente simpatici, ironici e divertenti, per dire auguri papà.

Un grazie grande, a te papà. Sì, a te che mi hai insegnato i valori della vita, quei valori che ogni giorno si stanno perdendo in questo mondo, dove esiste solo gente cattiva, invidiosa, senza educazione. Grazie a te sono la donna che sono ora. Figlia, mamma, e nonna. Grazie al tuo insegnamento ho rispetto per tutte le cose belle che esistono nel mondo. Grazie per avermi insegnato ad amare, a essere umile, onesta, soprattutto ad avere rispetto per la vita. In questo giorno dedicato al papà, ora che sei lassù, ti mando un bacio e un abbraccio grosso grosso come il cielo. Auguri papà. Ciao Papà, oggi è il giorno per ricordare l'importanza che avete voi papà, e anche se a volte è data per scontata la tua importanza, per me non lo è, perché tu mi hai cresciuta nel migliore dei modi! Sei tutto e ti adoro! Grazie papà! Grazie per avermi donato le cose più importanti nella mia vita: il tuo tempo, la tua attenzione, il tuo amore. Buona festa del papà.

Auguri Festa della Mamma

La madre è un bene troppo grande ed è necessaria talvolta la lontananza, per apprezzarne tutta la grandezza. (Francesco Olgiati, Schemi di conferenze). Mamma sei la cosa più bella che la vita mi abbia donato, non potrei vivere senza di te, senza il tuo amore i tuoi sorrisi e le tue carezze. Mi hai insegnato cosa è giusto e cosa è sbagliato senza mai impormi niente ed hai sacrificato tutta la vita per noi. Spero di poter ripagare tutto quello he hai fatto per me un domani! Ti amo tanto mia piccola leonessa! Cao cara mamma, grazie per tutto quello che mi hai dato fino allo scorso anno, quest'anno non sei più con me a festeggiare questo giorno, ma ti porto nel mio cuore... che tu hai riempito di cose semplici e di tanto amore. auguri A tutte le mamme.

Auguri Pasqua

Con una semplice ricerca è possibile trovare le parole giuste da inviare via smartphone con un messaggio di testo non superiore ai 160 caratteri, via WhatsApp o via posta elettronica. Oppure con una simpatica card digitale da inviare a tutti i contatti o da condividere sul proprio profilo Facebook con tutti gli amici reali e virtuali. Anche per la Pasqua.

Quest'anno un uovo di carta al posto di quello di cioccolata, che non contiene una sorpresa tangibile, come le solite sorprese spesso inutili o superflue, ma l'augurio di trovare una "sorpresa" in ogni giorno della tua vita, una sorpresa d'amore, di pace, di speranza, di gioia e serenità, da donare e da realizzare apprezzando ogni attimo, ogni emozione e ogni sentimento che il destino ti ha riservato... Buona Pasqua! La pasqua, sinonimo di rinascita, possa essere per tutti voi l'inizio di un rinnovamento, come la primavera. Gli alberi si rivestono mettendo le nuove foglie e sbocciano i fiori, in una miriade di forme e di colori, che trasformano e rallegrano il paesaggio intorno a noi. Buona Pasqua! Volevo chiederti scusa se dall'uovo non posso uscire come regalo. Vorrà dire che aspetteremo il prossimo sperando in uova molto più grande! Buona Pasqua!