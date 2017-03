Auguri Festa del Papà: mille modi per fare gli auguri al papà giovane, papà anziano, papà di tutte le età

Possiamo prendere in considerazione anche i video auguri per la Festa del papÓ. E anche in questo caso ci sono tanti siti da consultare.

C'è ancora qualche giorno di tempo per cercare le frasi migliori e in generale il modo più adatto per fare gli auguri per la Festa del papà. Si tratta di una operazione facile essendo tantissimi i siti web che propongono frasi di auguri di tutti i tipi da inviare tramite Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger. Si tratta di una usanza che si rinnova di anno in anno e che anche questa volta si caratterizzerà per l'enorme varierà di soluzioni e per la mole di messaggi che saranno spediti in ogni parte del mondo, Italia inclusa. Pensandoci bene, è proprio grazie al web che è adesso possibile rinnovarsi di anno in anno, riuscire a inviare messaggi personalizzati al proprio papà o riuscire a raggiungerli tutti con un solo click.

Frasi Auguri papà giovane, papà anziano, papà di tutte le età

Molte delle frasi di auguri per la Festa del papà presenti sul web sono inviate direttamente dagli stessi utenti e utilizzabili anche per inviare brevi messaggi di testo sui cellulari. Tra le tante frasi, si può anche pensare a una di queste:

Ormai una storia antica, papà che fumi con la pipa. Io seduta sulle tue ginocchia, mi dondolavi, dicendomi che ero la tua ranocchia. Ti dicevo papà ti voglio bene, tu sorridendo è commosso in quell'istante mi stringevi forte a te. Io allungavo le mie mani al collo, riempiendo il tuo viso di baci, dicendoti papà quanto mi piaci. Noi donne passiamo la vita a cercare l'uomo perfetto, quello che non ci tradirà mai, ma non ci rendiamo conto che l'unico uomo che non ci tradirà mai è il nostro papà! auguri a tutti i papà del mondo! Sei stato Nominato il Papà dell’anno! Solo tu sai avvolgermi con la tua presenza regalandomi sempre tanta gioia! Grazie papà!

Ma perché non cercare qualcosa di veramente originale ovvero con una sensibilità differente sui siti stranieri? Volgendo lo sguardo fuori confine per cercare idee originali per Facebook e WhatsApp, vale la pena consultare il sito wishafriend.com: anche se in lingua inglese, ospita vignette e disegni anche sulla Festa del papà dal sapore particolare. E anche per questa occasione vale la pena spulciare quei siti che contengono frasi proposte nel corso del tempo dagli stessi frequentatori delle piattaforme web e quasi sempre molto belle e sicuramente originali. Sono decine i siti che propongono ampie collezioni, così come di, GIF animate, sfondi e video in flash. Esistono addirittura alcune piattaforme, come bigliettieauguri.it, che mettono a disposizione anche citazioni a effetto.

Video auguri per la Festa del Papà

Infine, possiamo prendere in considerazione anche i video auguri per la Festa del papà. E anche in questo caso c'è un sito che viene in nostro soccorso. Si tratta di whatsapptube.in, contenente decine di proposte anche in vista della ricorrenza del 19 marzo. Questa piattaforma di condivisione può essere sfruttata anche in altre occasioni dell'anno così come YouTube o DailyMotion rappresentano qualcosa di più di una semplice alternativa per andare alla ricerca dei migliori video per fare gli auguri al papà giovane, papà anziano, papà di tutte le età.