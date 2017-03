Auguri Festa del Papà 2017: frasi d'amore, frasi indimenticabili, frasi sorprendenti per fare gli auguri al Papà

Anche in vista della Festa del papà emerge chiaramente come è proprio al web che bisogna rivolgersi per trovare gli auguri più belli per la Festa del papà. frasi d'amore, indimenticabili o sorprendenti cambia poco: la prima risorsa da consultare è sempre il web. La varietà è assicurata, ma soprattutto è possibile procedere con una selezione sia sulla base del tipo di frase e sia sul carattere di chi lo riceve. Perché poi ci sono papà che amano ricevere messaggi con testi più romantici mentre altri amano un tono più scherzoso. Ma in ogni caso, tutti amano essere stupiti con un gesto d'affetto o con un pensiero, anche virtuale, dai propri figli.

Frasi d'amore, indimenticabili e sorprendenti per fare gli auguri al papà

Sull'incalcolabile numero di pagine del web sono presenti miliardi di frasi di auguri per la Festa del papà, anche poesie in rima, frasi più o meno lunghe e tradizionali e brevi pensieri a effetto. Ci sono addirittura alcuni portali che si arricchiscono ogni giorno di nuove scelte ovvero dei contributi degli stessi utenti. Suggeriamo per esempio di fare un giro su pulcinella291.forumfree.it poiché sono raccolte filastrocche sulla Festa del papà in dialetto napoletano. Si tratta di un tuffo in un mondo tutto da scoprire e che ha evidentemente molto da dire su tradizioni e usanze. A ogni modo, ecco qualche frase per fare gli auguri nel giorno della Festa del papà:

Auguro a tutti i papà del mondo tanta gioia e serenità accanto ai propri figli. Lontani e vicini... ma, in particolar modo, son io che dono un pensiero ad una cucciola tanto speciale, alla gioia della mia esistenza. Bambina mia, questi fiori son per te. Ti voglio un mondo di bene. Auguri papà, ti voglio tanto bene. Oggi per te è un giorno speciale! lo sai perché? Perché io ti voglio un mare d'amore e ti ho fatto un regalo speciale scelto con il cuore! All’uomo più importante della mia vita, con la certezza che nessun altro potrà mai prendere il suo posto. Con immenso amore.

Non solo belle frasi per la Festa del papà

E poi ci sono i video e le foto, magari da affiancare a una frase personale per poi condividere il tutto con messaggio SMS, WhatsApp, Messenger originale. Molte hanno un carattere più intimista mentre altre sono simpatiche e divertenti. Non mancano poi quei siti, utili non solo per le dediche, ma anche per i biglietti e le immagini a tema Festadel papà. Il sito frasiaforismi.com caratterizza per la presenza di citazioni d'autore e anche per questa Festa del papà 2017 amando.it vuole dire la propria con decine di suggerimenti a tema. Sono gli stessi lettori a popolare il sito con decine di proposte. Ma sono realmente numerose le valide occasioni, tra foto e video suggeriti, per sorprendere il proprio papà con un gesto virtuale d'affetto. Una immagine, ad esempio, ha sicuramente un impatto maggiore mentre un breve filmato è in grado di accendere la fantasia e strappare più di un sorriso. Ed è sicuramente consigliabile iniziare questa speciale domenica che si prospetta con il giusto stato d'animo.