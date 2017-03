Auguri Festa del Papà: frasi, video, immagini per fare degli auguri davvero indimenticabili

Per fare gli auguri ai Papā di tutto il mondo potrete usare frasi, ma anche video ed immagini che potrete condividere anche via social su Facebook e Whatsapp. Renderete certamente felici i vostri Papā

Come fare gli auguri originali per la Festa del Papā con video, immagini

Il Papà. Un uomo che rappresenta spesso un esempio da seguire. Un uomo da ammirare. Un modello. Costretto a mostrare sempre decisione e determinazione. C’è un problema? Lo risolve Papà. L’auto non parte? Niente panico, c’è Papà. Insomma la figura del padre rappresenta l’architrave sul quale è costruita la stabilità della famiglia. Spesso solo, spesso lo possiamo trovare assorto nei suoi pensieri. Ma quando un padre dona il suo amore ai figli lo fa in maniera piena, totale anche se non sempre riesce ad esprimere quello che prova nel profondo del suo animo. Sono fatti così i padri. Un po’ tenebrosi, un po’ bambinoni, un altro po’ timidi fino all’inverosimile. Ed è per questo che quando arriva la Festa del Papà non si può non pensare ad Auguri indimenticabili. Frasi, video, immagini. Tutto va bene per rendere meravigliosa questa giornata nella quale lui, il Papà, è il protagonista unico ed assoluto.

Frasi per fare auguri Festa del Papà

Agiscono spesso nell’ombra ma i padri meriterebbero ben altra ribalta. E forse la Festa del Papà rappresenta un’occasione per far capire al nostro Papà quanto amore sentiamo per lui e quanto apprezziamo i suoi sforzi per essere sempre di esempio ai figli. Ecco alcune frasi per fare i migliori auguri in occasione della Festa del Papà.

Grazie per avermi insegnato a stare al mondo, ad amare, a combattere e a chiedere scusa. Ti auguro con tutto il cuore di trascorrere una Buona Festa del Papà. Al mio meraviglioso Papà. Sei stato un modello che mi ha insegnato come vivere. Semplicemente essendo te stesso. Ed è questa la tua grandezza. Tanti auguri, Papà. Oggi Festa del Papà, volevo ringraziarti per tutto il bene che mi vuoi. Auguri. Questa Festa è stata inventata perché potessi fare gli auguri al migliore tra i papà: il mio. Ti voglio bene. Tanti auguri papà. Questo è un giorno speciale per te. Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai dato buoni consigli, per le continue attenzioni, per tutte le volte che sei stato orgoglioso di me. Auguri per la tua festa. Sei la mia guida, la figura che mi ha aiutato a crescere, sei stato e sarai un punto di riferimento per me. Oggi è la tua festa e voglio farti capire quanto io ti voglia bene! Sei una persona speciale, grazie per tutto quello che hai fatto per me. Auguri papà. La stima che ho per te, non è quantificabile. Auguri ad un papà veramente unico ed inimitabile. Caro Papà, se oggi sono quello che sono lo devo a te. E non mi sembra di essere poi così male. Grazie di tutto e tanti auguri! Auguri Papà, grazie per tutto quello che fai per noi, sei davvero speciale e unico, ti vogliamo tanto bene. Spero di crescere con la tua forza e la tua determinazione. Un grande bacio per la tua Festa. Conosco i tuoi difetti, le tue paure, le ansie della vita. Proprio per questo sei il mio eroe. Tanti auguri per la tua Festa. Tantissimi auguri dai tuoi figli, ecco volevamo stupirti poi non dire che non facciamo mai niente per te questo è un augurio speciale. Ti vogliamo bene. Auguri Papà, non posso descriverti con le parole tutto l’immenso amore che provo per te, l’unica cosa che posso dirti è che ti voglio un universo di bene! Per il Papà più speciale del mondo: auguri! Poche parole: grazie papà! Ti vogliamo tanto bene!

Video e immagini per fare Auguri al Papà

Non solo frasi, dunque. La moderna tecnologia offre un paniere molto più vasto per fare gli auguri al Papà in occasione della sua Festa. Di seguito una selezione di siti che offrono la possibilità di trovare video divertenti ed immagini da condividere anche via WhatsApp e Facebook con i vostri amati padri. Un modo sempre più apprezzato che consente di dimostrare ancora di più il grande amore che si nutre per questa figura spesso sottovalutata.

Ecco qualche indicazione utile che potrete utilizzare sia per trovare video che immagini da dedicare ai vostri Papà. Animoto.com, proshowblog.com, smilebox.com, 2gzr.com, rethinkworship.com, adweek.com, heavy.com, funnyordie.com, abcnews.go.com, lds.org, dreamstime.com, it.anygator.com, 123greetings.com, desicomments.com, photobucket.com, askideas.com, sayingimages.com.