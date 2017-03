Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Bobba, Barbagallo, Leonardi

Le riunioni dei prossimi giorni tra forze sociali ed esecutivo saranno importanti sia per la definizione degli ultimi dettagli mancanti relativi al funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, sia in riferimento alle prospettive di nuove analisi per la definizione di ulteriori novità per le pensioni, più profonde e importanti per tutti, che potrebbero rientrare nel nuovo documento di programmazione economica, per poi essere inserite nella prossima manovra, budget permettendo. E le riunioni tra forze sociali ed esecutivo coinvolgono, chiaramente, diversi attori della scena politica e sociale italiana.



Le recenti affermazioni di Bobba e impatto su novità per le pensioni

Tra i rappresentanti dell’esecutivo che potrebbero prender parte alle riunioni con le forze sociali, Luigi Bobba, sottosegretario al Dicastero dell’Occupazione, che avrebbe aperto a ulteriori impegni da parte del Dicastero nel portare avanti ulteriori novità per pensioni, con particolare attenzione alla novità per le pensioni di quota 41 per tutti. Ma è anche colui che, come riportano le ultime notizie, avrebbe affermato di essere disponibile a dare un’accelerata alla al via del cumulo gratuito di tutti i propri contributi previdenziali, per cui è ancora attesa la circolare ufficiale da parte dell'Istituto di Previdenza. Ancora incerta la posizione del Dicastero dell’Occupazione sulla quota 100 cui, a differenza dei tecnici, sembrerebbe preferire misure a costo zero, come singoli interventi per le casse di categorie, per non intaccare i conti e considerando le limitate risorse economiche.

Le ultime posizioni di Barbagallo e impatto su novità per le pensioni

Pronto alle nuove riunioni con l’esecutivo il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, che punta all’avvio concreto di nuove discussioni per la definizione di ulteriori novità per le pensioni positive per tutti, ma che attende anche la riunione per la definizione degli ultimi dettagli relativi alle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che si preparano ad entrare in vigore dal primo maggio e capire quanto convenienti saranno ma soprattutto chi davvero interesseranno. Barbagallo è tra coloro che ha già invitato l’esecutivo a non perder altro tempo nella definizione dei chiarimenti necessari per l’ufficialità degli atti finali, perché altrimenti ci correrebbe il rischio di un rinvio di tutto, dalle nuove riunioni per ulteriori novità per le pensioni, all’entrata in vigore delle stesse ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

Le ultime affermazioni di Leonardi e impatto su novità per le pensioni

Anche l’economista Marco Leonardi, nuovo responsabile dei tecnici, si prepara alle discussioni su ulteriori novità per le pensioni importanti per tutti ed è stato forse il primo ad aprire ad una nuova analisi tecnica di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100, stimandone gli eventuali attuali costi,importanti per capire se si potrà o meno realizzare. Si sa, infatti, come confermano le ultime notizie, che il budget disponibile per l’attuazione dei diversi provvedimenti da inserite nel prossimo documento di programmazione economica è decisamente limitato, considerando gli interventi obbligatori e miliardari che devono innanzitutto essere messi a punto, dalle misure correttive richieste dalla Comunità alle copertura delle clausole di salvaguardia. Ma Leonardi ha affermato la necessità di novità per le pensioni importanti che contribuirebbero a rilancio di occupazione e produttività, contro, diciamo, le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che, a suo dire, contribuirebbero solo ad aumentare il debito pensionistico, già elevato.