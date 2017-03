Empoli Napoli streaming. Siti web. Dove e come vedere

Sarri dovrā prestare molta attenzione all'altro ex della partita che ora veste la maglia dell'Empoli. Si tratta di El Kaddouri che non vorrā perdere l'occasione di dimostrare tutto il suo valore

Empoli Napoli potrebbe essere anche letta utilizzando la chiave offerta dagli ex di questa sfida. Sarri Vs El Kaddouri, infatti, si troveranno di fronte per la prima volta da avversari. E il tecnico toscano dovrà prestare molta attenzione al marocchino partito dal capoluogo campano con qualche rimpianto per la sensazione di non avere dato alla squadra quanto era nelle sue corde.

E quale miglior modo per dimostrarlo se non quello di fare di tutto per confermare una legge non scritta del calcio, ma tremendamente vera: quella del gol dell’ex. Dove e come vedere lo streaming di Empoli Napoli, quali i siti web da visitare per trovare le immagini di questa sfida, saranno alcune delle attività più frequenti dei tifosi delle due squadre che avranno deciso di usufruire di questa metodica per stare vicini alla propria squadra del cuore.

Empoli Napoli Martusciello senza Mchedlidze, Tello e Cosic

Martusciello dovrà affrontare uno degli appuntamenti più difficile di questa parte finale del campionato senza Mchedlidze, Tello e Cosic. Un bel guaio proprio in una giornata che potrebbe rivelarsi davvero catastrofica nel caso in cui il Palermo riesca a fare il blitz a Udine contro la squadra di Delneri. Impresa difficile, certo, ma non impossibile se si considera che i bianconeri sono ormai già in vacanza e potrebbero affrontare la sfida non al cento per cento delle proprie possibilità.

Scenari misteriosi da prendere però in considerazione. Alla luce di questi ragionamenti la sfida al Napoli diventa molto di più che un semplice test per valutare il comportamento dei toscani contro una grande del campionato italiano di calcio. Nel 4-3-1-2 del tecnico ci sarà Skorupski tra i pali con difesa formata da Laurini, Bellusci, Costa e Pasqual. Trio L’ex di turno El Kaddouri proverà ad esaltarsi contro il suo ex tecnico sulla trequarti. In avanti spazio a Maccarone che farà coppia con Pucciarelli.

Empoli Napoli Gholuam di nuovo a sinistra

Sarri può disporre della rosa al gran completo per la sfida all’Empoli. Il tecnico dei partenopei sta pensando di schierare in campo la difesa più classica, quella cioè formata da Hysaj, Albiol, Koulibaly e con Ghoulam di nuovo a sinistra dopo il turno di riposo contro il Crotone. Zielinski favorito su Rog per formare il centrocampo insieme a Jorginho ed Hamsik. Confermato anche il tridente leggero in attacco con Milik e Pavoletti che partiranno ancora una volta dalla panchina.

Dove e come vedere Empoli Napoli in streaming

Dove e come vedere Empoli Napoli in streaming è la domanda che i tifosi delle due squadre si staranno facendo con maggiore frequenza in queste ore. Soprattutto di quelli che non hanno sottoscritto un abbonamento alla pay per view per godersi le partite standosene comodamente seduti a casa e per quelli che non riusciranno nemmeno allo stadio. C’è chi si organizza per recarsi da un amico oppure in qualche locale che trasmette il match. Molti invece hanno imparato a ricercare quei siti web che garantiscono la possibilità di vedere Empoli Napoli in streaming, avendo acquistato le necessarie licenze per mandare in onda le immagini delle sfide della serie A.

Da non sottovalutare nemmeno l’offerta di Now Tv, che fa parte della galassia Sky, che consente di vedere gratuitamente la propria piattaforma per quindici giorni. E di contare su una qualità analoga a quella dell’emittente di Murdoch. Infine resta da valutare l’alternativa dei siti dei bookmakers che però presentano alcuni limiti come quello di non offrire la certezza di seguire tutte le sfide di campionato e di richiedere l’obbligo di iscrizione alla propria piattaforma oltre il fatto di dimostrarsi attivi.