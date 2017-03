Empoli Napoli streaming quando e come

Il Napoli vorrÓ sfatare il tab¨ del Castellani. I partenopei non hanno mai vinto contro l'Empoli lontano da Fuorigrotta. Questa volta sarÓ fondamentale riuscirci per continuare la volata europea

Sarà Empoli Napoli ad aprire la domenica calcistica italiana. Un orario da sempre detestato da Maurizio Sarri che non ha mai fatto mistero di non ritenere opportuno un orario del genere per scendere in campo. Ma tant’è la decisione è stata questa e agli azzurri toccherà rispettarla. Come converrà rispettare anche l’Empoli di Martusciello che, pur trovandosi in una posizione di classifica abbastanza pericolosa, rappresenta pur sempre un avversario che spesso ha regalato molti dolori ai partenopei.

E poi, la consapevolezza di avere solo sette lunghezze di vantaggio sul Palermo che attualmente sarebbe l’ultima delle tre squadre di coda a retrocedere non permette a nessuno di dormire sonni tranquilli. E se i toscani festeggerebbero la salvezza con la stessa foga di uno scudetto, anche dalle parti del Vesuvio ci sono traguardi importanti da inseguire. Partecipare per la seconda volta consecutiva, mai successo nella storia del club azzurro, alla competizione calcistica più importante d’Europa, per esempio.

Per questo però bisogna blindare il terzo posto che viene ancora insidiato da Lazio ed Inter che non sembrano volersi arrendere e gettare sempre un occhio a quello che succede davanti. Non tanto per uno scudetto che appare utopia, ma piuttosto per quel secondo posto, occupato adesso dalla Roma con due lunghezze di margine sui partenopei, che potrebbe diventare realtà. A patto di non commettere errori contro l’Empoli in una trasferta da sempre ostica per i campani che non hanno mai vinto al Castellani. Quando e come vedere Empoli Napoli in streaming potrete scoprirlo leggendo semplicemente qui in basso.

Empoli Napoli Martusciello punta su El Kaddouri

Mchedlidze che Tello saranno indisponibili per la sfida al Napoli. Questo è il responso dell’infermeria che sottrae due pedine importanti al tecnico dei toscani. Marilungo Pucciarelli, invece dovrebbe essere la coppia d’attaccanti con la quale i toscani proveranno a bucare la difesa partenopea.

Martusciello inoltre punta sull’ex El Kaddouri a caccia di rivincite contro la squadra in cui ha militato fino a gennaio. In difesa scalpita Barba, ma dovrebbe essere confermato Costa al fianco di Bellusci. Anche Cosic si è fermato e non sarà della sfida. Dioussè agirà in cabina di regia, affiancato da Krunic e Croce.

Empoli Napoli Chiriches rileva Koulibaly

Pochi cambi per Maurizio Sarri per la sfida contro l’Empoli che vale molto anche in termini di classifica. Sarà vietato sbagliare contro i toscani per superare indenni un altro turno di campionato ed avvicinarsi così alla meta. Anche perché perdere punti proprio adesso metterebbe davvero a rischio il terzo posto visto che il Napoli, dopo la sosta per le nazionali, ripartirà con un altro ciclo terribile. Tra le novità principali a cui sta pensando Sarri riguarda la difesa dove Chiriches potrebbe rilevare Koulibaly, diffidato e a rischio per le sfide alla Juventus.

Quando e come guardare Empoli Napoli in streaming

Proprio per tale ragione tutti i tifosi che non potranno recarsi al Castellani sono alla ricerca dei migliori siti su cui sarà possibile vedere l'attesissima sfida tra Empoli e Napoli. Saranno numerosi i siti web che, avendo regolarmente comprato le licenze del campionato di serie A, possono mandare le immagini delle sfide in maniera del tutto gratuita e legale.

Oppure Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che, inoltre, offrono il vantaggio della telecronaca in italiano. Ma ognuno sceglierà secondo le sue esigenze quando e come vedere Empoli Napoli in streaming. Chi non ha sottoscritto un abbonamento potrà valutare la promozione di Now Tv che offre gratuitamente la propria piattaforma per lo streaming oppure i siti dei bookmakers. Ma in questo caso riuscire a vedere le sfide non sarà automatico.