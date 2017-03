Roma Sassuolo streaming. Siti web. Dove e come vedere

Torna in campo la Roma che si è rimboccata le maniche e vuole dimostrare al mondo intero che l'uscita dalla seconda competizione calcistica continentale è già un lontano ricordo e che adesso tutte le energie sono concentrate solo ed esclusivamente sul campionato e sul Sassuolo. Un campionato che ha visto la squadra giallorossa viaggiare con una media estremamente positiva: la Roma è infatti al secondo posto in classifica e, anche se la Juventus può vantare otto punti di vantaggio sulla seconda, è un obbligo morale per la squadra di Spalletti credere e combattere per lo scudetto, almeno finché la matematica non condannerà il team romano.

Ma il sogno scudetto non è l'unica forza che deve muovere l'universo giallorosso: a soli due punti di distanza dalla squadra della capitale, infatti, troviamo il Napoli che sogna di scavalcare Dzeko e compagni e accedere alla prossima Champions League senza dover passare per la lotteria dei preliminari. Va da sé che la sfida contro il Sassuolo assume i contorni della sfida da non sbagliare: per tale ragione, infatti, i tifosi di entrambe le squadre sono già alla ricerca dei migliori siti web dove vedere Roma Sassuolo in streaming.

Roma Sassuolo un’occasione da non perdere

Per la Roma quella contro il Sassuolo sarà un’occasione da non perdere. E deve farlo sia per ritrovare la fiducia dopo l'uscita dall'Europa League nonostante la vittoria per 2-1 contro il Lione, sia per tenere a debita distanza il Napoli, ma soprattutto perché la Juventus sarà impegnata in trasferta contro l'ostica Sampdoria e, anche alla luce delle tante energie spese nell'ultima sfida contro il Porto in Champions League, potrebbe incappare in un passo falso.

Con un successo giallorosso e un ko della Juventus, i punti di svantaggio dalla capolista diventerebbero cinque e il campionato potrebbe dirsi ufficialmente riaperto. Sarà compito del tecnico Spalletti schierare la migliore formazione anti-Sassuolo, tenendo però in considerazione che alcuni giocatori potrebbero essere spompati dopo le fatiche di Europa League.

Proprio in tal senso Salah, molto probabilmente non sarà della partita, o comunque partirà dalla panchina per lasciare spazio a uno tra Perotti e El Shaarawy. Anche a centrocampo il tecnico Spalletti dovrà valutare se schierare De Rossi o Paredes, mentre sulle fasce vedremo quasi sicuramente Bruno Peres a destra e Emerson Palmieri sulla sinistra. In difesa, infine, rivedremo Manolas che ha scontato il turno di squalifica.

Roma Sassuolo neroverdi guidati dall’ex Di Francesco

Ma dall'altro lato non troveremo affatto una squadra che chinerà il capo, anzi. i neroverdi, guidati dall’ex Di Franscesco, cercheranno di rendere dura la vita della Roma, anche perché il tecnico è stato da giocatore una bandiera della Roma e in passato il suo nome è finito anche sulla lista dei papabili allenatori giallorossi. Eusebio sa che un giorno potrebbe diventare l'allenatore della Roma e affronterà la partita al massimo della sua sagacia tattica. In attacco Defrel potrebbe far rifiatare Matri, con Berardi e uno tra Ragusa e Napolitano al suo fianco, con il secondo in vantaggio sul primo.

Dove e come vedere Roma Sassuolo in streaming

Tifosi, appassionati e semplici curiosi dovranno scegliere con attenzione dove e come vedere Roma Sassuolo. Per chi opterà di vedere questa sfida in streaming ecco qualche indicazione che potrebbe tornare utile sui siti che potrebbero inviare le immagini in streaming: Honduras Televicentro, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Birmania Myanmar Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Austria Österreichischer Rundfunk.

Per lo streaming vanno aggiunte anche Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme di Sky e Mediaset Premium che permettono, tra le altre cose, di ascoltare la telecronaca in italiano. Anche se questa soluzione vale solo per coloro che sono abbonati alle pay per view. Interessante l’offerta di Now Tv che offre per quattordici giorni la visione gratuita delle partite trasmesse sulla propria piattaforma e anche i siti dei bookmakers. In questo caso bisogna iscriversi e dimostrare di essere attivi.