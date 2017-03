Roma Sassuolo streaming quando e come

Dimenticare l'Europa League. È questo l'unico mantra ripetuto a Trigoria negli ultimi giorni: la Roma deve somatizzare la cocente esclusione dalla coppa europea e ripartire dal campionato. La vittoria per 2-1 contro il Lione non è bastata alla squadra di Spalletti per raggiungere i quarti di finale e adesso la Roma dovrà concentrare tutti i suoi sforzi sulle prossime sfide di campionato per riuscire da un lato a mettere quanto prima al sicuro il secondo posto in classifica e magari per rendere più piccante il finale di campionato, magari confidando in qualche passo falso della Juventus.

Ma, senza fare troppi calcoli, Dzeko e compagni dovranno concentrarsi sin da subito sulla prossima sfida interna contro il Sassuolo: un match da non sottovalutare, anzi da vincere senza se e senza ma, in modo da cancellare il cattivo sapore lasciato dall'Europa League. I tifosi capiscono la delicatezza del momento e si stanno già chiedendo quando e come vedere la partita tra Roma e Sassuolo in streaming.

Roma Sassuolo calendario interessante per i giallorossi

Ma proprio nei momenti di maggior sconforto possono arrivare le migliori notizie. La Roma si trova a otto punti di distanza dalla Juventus: eppure, i bianconeri saranno attesi da una difficile trasferta a Genova contro la Sampdoria, squadra molto in forma nell'ultimo periodo, e, complice la stanchezza accumulata dopo l'ultima partita di Champions League, potrebbe anche incappare in un piccolo passo falso. Calendario quindi interessante per i giallorossi.

Con una vittoria la Roma potrebbe portarsi a cinque punti dalla vetta e considerando che c'è ancora lo scontro diretto da giocare (tra l'altro proprio all'Olimpico) il sogno scudetto, per quanto difficile da realizzare, non è detto che debba essere considerato solo una mera chimera. Quindi sotto con il campionato, la Roma sa che può ancora dire la sua: sarà compito del tecnico Spalletti schierare la migliore formazione anche considerando i tanti sacrifici fatti da alcuni calciatori nell'ultima sfida contro il Lione.

Proprio in tal senso potrebbe riposare Salah, apparso stanco nelle ultime uscite, al suo posto spazio a uno tra Perotti ed El Shaarawy, con il primo in leggero vantaggio sul secondo. Anche a centrocampo ci sarà un ballottaggio tra De Rossi e Paredes, mentre in difesa tornerà Manolas che ha scontato il turno di squalifica.

Roma Sassuolo, neroverdi a caccia dell’impresa

La Roma, però, dovrà fare i conti con il Sassuolo squadra che finora ha raccolto meno punti di quanto avrebbe meritato. Complice qualche infortunio di troppo e le tante energie spese per giocare i gironi di Europa League, il girone di andata dei neroverdi è stato sotto le aspettative, ma nelle ultime gare il tecnico Di Francesco sembra aver ritrovato la giusta quadratura del cerchio.

Ecco perché i neroverdi sono a caccia dell’impresa. Senza contare che l'allenatore degli emiliani è stato da giocatore una bandiera della Roma e certamente non vorrà fare brutte figure. In attacco potrebbe partire dal primo minuto Defrel che relegherà Alessandro Matri in panchina: al suo fianco Berardi è certo di un posto da titolare, mentre sull'out opposto è ballottaggio tra Politano e Ragusa, con il primo in vantaggio sul secondo.

Dove e come vedere Roma Sassuolo in streaming

Saranno tantissimi i tifosi che si stanno chiedendo dove vedere Roma Sassuolo. Tante le modalità su come vedere i novanta minuti che andranno in scena all’Olimpico. Anche Roma Sassuolo potrà quindi essere vista ad esempio live gratis in streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play. Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento. Now TV, invece, permette di acquistare un solo evento anche a chi non è abbonato a Sky, tenendo invariata la qualità che offre il canale satellitare.

In questo modo la sfida si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari stranieri che avendo acquisito la possibilità di inviare le immagini del campionato italiano lo fanno in streaming online sui propri siti web. Per esempio Australia Special Broadcasting Service, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi Finlandia Yleisradio Oy, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras Televicentro, Austria Österreichischer Rundfunk, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Georgia Georgia Public Broadcasting.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che presentano alcuni limiti non trascurabili come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e di essere attivo, cioè scommettere di frequente.