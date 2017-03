Sampdoria Juventus streaming. Siti web. Dove e come vedere

La Juve non molla nulla. Prima in Campionato, ai quarti di finale nella competizione calcistica pi¨ prestigiosa d'Europa e con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia. RiuscirÓ la Samp a fermarla?

Mancano poche ore al fischio di inizio di Sampdoria Juventus. Una sfida che i bianconeri si apprestano a vivere con la calma dei più forti. Per il sesto anno consecutivo la Juventus si appresta a vincere il campionato di serie A. E per il sesto anno consecutivo si appresta a vincerlo con molte partite di vantaggio: d’altronde la vittoria è una forma mentis, e la Juventus negli anni ha acquisito la mentalità giusta per raggiungere sempre gli obiettivi prefissati.

Ma questa volta, rispetto alle passate stagioni, la Juventus ha un desiderio più grande: la vittoria dello scudetto non basta più, il sogno nel cassetto è la coppa più importante a livello calcistico in Europa e probabilmente nel mondo. E questo sogno, giorno dopo giorno, diventa sempre meno una chimera e sempre più una suggestione realizzabile: la Juventus per adesso è il lotta su tutti e tre i fronti e se in campionato gli otto punti di vantaggio dalla Roma fanno ben sperare i tifosi bianconeri, anche in Coppa Italia il 3-1 rifilato al Napoli nell'andata delle semifinali fa presagire che l'ultimo atto di questa competizione potrebbe vedere la Juventus ancora protagonista.

Occorrerà quindi la massima concentrazione in Champions per tentare almeno di sfiorare il sogno triplete. Ma prima adesso c'è il campionato, con la prossima sfida contro la Sampdoria in trasferta: gara da non sottovalutare, sia per la forza degli avversari, sia perché i bianconeri devono conquistare quanto prima lo scudetto per potersi concentrare al 100% per il rush finale di Champions League. Per tale ragione i tifosi si stanno già chiedendo dove e come vedere la super sfida tra Sampdoria e Juventus in streaming.

Sampdoria Juventus la forza del progetto bianconero

Ma se la Juventus è arrivata a due mesi dalla fine della stagione in piena lotta su tre fronti e senza dare alcun segno di stanchezza non è un caso, anzi testimonia la forza del progetto bianconero. Allegri in estate aveva spiegato che la Juventus doveva imparare a vincere anche senza dare il 100% dell'energia in campo e se all'inizio dell'anno le sue parole suonavano strane, adesso si comprende il vero senso del suo ragionamento.

La Juventus, infatti, è arrivata dove è arrivata progettando partita dopo partita, preferendo risparmiare le forze piuttosto che offrire spettacolo ai tifosi, in modo da giungere agli ultimi due mesi della stagione con la potenza di un uragano in vista delle sfide più impegnative con le big d'Europa.

Sampdoria Juventus blucerchiati a caccia dell’impresa

Ma dall’altra i blucerchiati andranno a caccia dell’impresa. La Juve non troverà una squadretta pronta a scansarsi, tanto per parafrasare un’infelice espressione utilizzata da alcuni calciatori bianconeri poche settimane fa: la Sampdoria, infatti, sta disputando un’ottima stagione, inoltre è reduce dal successo nel derby contro il Genoa che ha galvanizzato al massimo gli spiriti.

L'attacco blucerchiato è composto da Muriel e Quagliarella, un grande ex che probabilmente vorrà marcare il cartellino per dimostrare ai suoi vecchi tifosi che Don Fabio è ancora uno degli attaccanti più forti della serie A. Unica nota stonata per i doriani, la squalifica del portiere Viviano che dovrà quindi affrontare la capolista con il portiere di riserva Puggioni.

Dove e come vedere Sampdoria Juventus in streaming

Tifosi, appassionati e semplici curiosi dovranno scegliere con attenzione dove e come e come vedere Sampdoria Juventus. C’è chi vorrà vederla comodamente seduto sul divano di casa propria e chi invece inizierà a cercare i siti migliori che permettono di vedere la sfida in maniera gratuita e legale visto che hanno acquistato le licenze per mandare in onda le sfide del campionato di Serie A.

Tra quelli che potrete consultare eccone alcuni che potrebbero fare al caso vostro: Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras Televicentro, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Per lo streaming vanno aggiunte anche Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme di Sky e Mediaset Premium che permettono, tra le altre cose, di ascoltare la telecronaca in italiano.

Anche se questa soluzione vale solo per coloro che sono abbonati alle pay per view. Interessante l’offerta di Now Tv che offre per quattordici giorni la visione gratuita delle partite trasmesse sulla propria piattaforma e anche i siti dei bookmakers. In questo caso bisogna iscriversi e dimostrare di essere attivi.