Sampdoria Juventus streaming quando e come

Sampdoria Juventus è una delle sfide più interessanti della domenica. La Vecchia Signora è un treno in corsa e a meno di clamorosi colpi di scena, si avvia a vincere il sesto scudetto consecutivo. La squadra di Allegri è forse una delle Juventus più forti degli ultimi tempi, e fa strano dirlo se consideriamo che negli ultimi cinque anni la Juventus ha sempre vinto il campionato senza particolari patemi.

Eppure la Juventus di quest'anno sembra ancora più solida e quadrata, capace di mettere alle corde gli avversari senza particolari difficoltà. La prossima sfida sarà contro la Sampdoria di Giampaolo, squadra ostica che sta dimostrando soprattutto nell'ultimo periodo di non avere paura di nessuno. Per tale ragione i tifosi avvertono l’enorme carica adrenalinica della sfida e sono già alla ricerca dei migliori siti web dove poter vedere Sampdoria Juventus in streaming, dal momento che esistono moltissimi siti che, avendo acquistato i diritti televisivi del campionato italiano, possono mandare in onda le sfide della serie A senza alcun problema. Quando e come saranno le altre priorità.

Sampdoria Juventus bianconeri autentici schiacciasassi

La Juventus è ancora in corsa in tre competizioni: campionato, Coppa Italia e Champions League, e ha finora risparmiato le forze per riuscire ad arrivare al rush finale della stagione al 100% delle energie. Nella partita contro la Sampdoria, il tecnico Massimiliano Allegri proporrà ancora il nuovo modulo, un equilibrio trovato a campionato in corso che, almeno fino a questo momento, sembra essere il miglior scacchiere su cui muovere le letali pedine di Allegri. I bianconeri si stanno rivelando autentici schiacciasassi.

Il tecnico livornese, potrà contare sulla squadra titolare al completo: in porta il capitano Buffon, difesa a quattro con Bonucci e Chiellini al centro della retroguardia e Lichtsteiner e Alex Sandro nel ruolo di terzini; linea mediana composta da Khedira e Pjanic e attacco pesantissimo con Mandzukic e Cuadrado ad agire sugli esterni, Dybala in veste di trequartista, alle spalle di Gonzalo Higuain unica punta.

Un modulo che sulla carta potrebbe essere troppo consacrato all'attacco ma che invece si sta rivelando incredibilmente solido, anche grazie al grande lavoro di sacrificio di Mandzukic e Cuadrado che ripiegando in difesa assicurano un buon equilibrio a tutta la squadra, per poi rivelarsi comunque decisivi quando si trovano nei pressi dell'area di rigore.

Sampdoria Juventus previsioni in equilibrio

Ma dall'altra parte la Juventus non troverà una vittima sacrificale. La Sampdoria in quest'ultimo periodo è in un ottimo momento di forma e, inoltre, è reduce da un importantissimo successo contro il Genoa nel derby, vittoria che per antonomasia dà una carica di fiducia in più. Per questo le previsioni sono in equilibrio.

Anche il tecnico della Sampdoria Giampaolo potrà contare su quasi tutta la squadra titolare al completo, fatta eccezione però per il portiere Viviano che, squalificato dal giudice sportivo, dovrà lasciare la difesa della porta doriana a Puggioni. In attacco, il grande ex Quagliarella, sta già studiando il modo di fare gol ai suoi vecchi compagni di squadra, coadiuvato da un altro grande attaccante, quel Muriel che proprio quest'anno sta vivendo forse la sua migliore stagione in carriera e con un nuovo piccolo talento della Samp, tale Patrick Schick, pronto a subentrare a partita in corso e dare spettacolo a suon di qualità e quantità perfettamente assortite.

Dove e come vedere Sampdoria Juventus in streaming

Saranno tantissimi i tifosi, sia blucerchiati che bianconeri, che si stanno chiedendo dove vedere Sampdoria Juventus. Tante le opportunità su come vedere i novanta minuti di Marassi. Anche Sampdoria Juventus potrà essere vista ad esempio live gratis in streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play. Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento. Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, tenendo invariata la qualità che offre il canale satellitare. In questo modo la sfida si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple.

Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web. Per esempio Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras Televicentro, Georgia Georgia Public Broadcasting.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che presentano alcuni limiti non trascurabili come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e di essere attivo, cioè scommettere di frequente.