Streaming Sampdoria Juventus: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

La Sampd di Giampaolo proverà a rendere ancora interessante questo campionato. Per farlo però dovrà fermare la locomotiva Juventus apparsa in grande spolvero e protagonista assoluta anche in Europa

Era già tutto previsto. Molto prima di Sampdoria Juventus. I bianconeri si apprestano a fare una delle stagioni migliori della propria storia, ma questo per alcuni ancora non è un dato di fatto oggettivo. Tra chi continua ad accusare la squadra di Allegri di non esprimere un bel gioco e chi ancora rimpiange Vidal, Tevez e Pirlo, lo schiacciasassi bianconero si ritrova, quando ormai mancano circa due mesi alla fine della stagione, a pochi passi dal triplete.

Certo, vincere campionato, Coppa Italia e Champions non sarà semplice, eppure, la squadra guidata da Allegri è ancora in corsa per qualsiasi traguardo. Sarà fondamentale, come la Juventus sta già facendo da qualche tempo, vincere tutte le partite di Serie A per raggiungere alle sfide importanti delle altre due competizioni con il cento per cento dell'energia. Il prossimo esame in campionato per la truppa bianconera sarà in casa della Sampdoria, squadra forte di per sé e che in questo momento sta attraversando un ottimo periodo: se consideriamo, inoltre, che i blucerchiati sono anche reduci e galvanizzati dal successo nella stracittadina contro il Genoa, è facile capire perché per la Juventus si tratterà comunque di una partita complicata

Sampdoria Juventus una stagione preparata nei minimi dettagli

E se la Juventus è giunta in maniera così agevole ai quarti di finale di Champions, dovrà giocare la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia partendo da un buon vantaggio maturato all’andata, e può gestire la fine del campionato di serie A vantando già otto punti di vantaggio dalla seconda, non è assolutamente un caso, ma il frutto di una stagione preparata nei minimi dettagli.

Il tecnico Allegri già in estate parlava di risparmio di energie, e di riuscire a vincere le partite anche utilizzando solo il 70-80% delle proprie forze: parole che sembravano confuse ma che diventano più che attuali adesso che la squadra bianconera sta concludendo una delle migliori stagioni degli ultimi anni, pur senza mai dare il massimo in campo.

I campioni d’Italia in carica, infatti, riescono a vincere senza strafare e tenteranno di fare lo stesso anche a Genova, nell’imminente match contro la Sampdoria. Anche perché la Roma sarà impegnata in casa contro il Sassuolo e, dopo la cocente uscita dall’Europa League, darà il massimo per ottenere un successo scacciacrisi e tentare l'ultimo disperato assalto alla vetta.

Juventus Sampdoria, blucerchiati squadra ostica

Ma a Marassi la Juventus troverà i blucerchiati, una squadra ostica soprattutto tra le mura amiche e in salute, pronta a dare da filo da torcere alla capolista: Giampaolo potrà contare sulla rosa al completo, in attacco Muriel e Quagliarella stanno vivendo un ottimo momento di forma e la Juve dovrà dare riuscire a scardinare la difesa blucerchiata anche a costo di spingere il piede sull’acceleratore un po’ più del solito. Infatti Allegri si affiderà al suo undici titolare con la difesa a quattro, Khedira e Pjanic in mediana e l’attacco fantasia composto da Mandzukic-Dybala-Cuadrado alle spalle di Higuain.

I siti migliori, che offrono garanzie sotto l'aspetto della legalità e anche della sicurezza, sono quelli stranieri che hanno acquistato all'estero le licenze per mandare le immagini del campionato italiano.

