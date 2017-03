Sampdoria Juventus streaming. Come e dove vedere link

La Sampdoria è pronta al prossimo esame: contro la Juventus, andrà in scena una sfida che si preannuncia già emozionante, sia per il valore tecnico di entrambe le squadre, sia perché la squadra di Allegri, mattoncino dopo mattoncino, sta costruendo un’opera d’arte che potrebbe concludersi con un insperato triplete. Forse è ancora troppo presto per parlarne, ma l’impressione è che la Juventus abbia costruito l’intera stagione per riuscire ad arrivare a questo momento ancora in corsa su tutte e tre le competizioni senza però aver speso troppe energie, arrivando a due mesi dalla fine della stagione al top della condizione fisica e con diverse soluzioni tattiche in grado di mettere in difficoltà anche le squadre più solide.

Ma queste sono considerazioni troppo lontane, il presente bianconero ha un unico obiettivo: quello di strappare i tre punti anche nella difficile trasferta ligure, e per tale ragione i tifosi non stanno snobbando l’evento, anzi sono già alla ricerca di come e dove vedere Sampdoria Juventus in streaming, e dei link più indicati per raggiungere l’obiettvio.

Sampdoria Juventus la marcia verso la gloria

La Juventus di Massimiliano Allegri guida il campionato di serie A con 70 punti, ben otto più della Roma, seconda forza del campionato; inoltre dovrà giocare le semifinali di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli partendo dal vantaggio dell’andata in cui ha battuto gli azzurri con il risultato di 3-1.

Infine ha raggiunto i quarti di Champions League in maniera abbastanza agevole, facendo del Porto un sol boccone, riuscendo a vincere sia la gara di andata che quella di ritorno. Importante variazione tattica adottata dalla Juventus soltanto qualche mese fa, un nuovo modulo che in breve tempo è diventato lo schieramento preferito del tecnico Allegri, che presenta una difesa a quattro, una linea mediana composta da Khedira e Pjanic, e un attacco pesante con Mandzukic-Dybala-Cuadrado sulla linea dei trequartisti a supporto dell'unica punta Gonzalo Higuain. Un team che sulla carta sembra super offensivo ma che nella realtà dei fatti appare più solida del previsto. Questa è la marcia verso la gloria percorsa prima di Sampdoria Juventus dai campioni d’Italia in carica.

Juventus Sampdoria i doriani non staranno a guardare

Ma la Juventus non avrà vita facile. A Genova i doriani non staranno a guardare, tutt’altro. Giampaolo sta allestendo una Sampdoria in splendida salute, trascinata dai suoi bomber Muriel e Quagliarella e reduce dalla vittoria del derby che ha regalato ai blucerchiati nuova linfa vitale.

Entrambe le squadre potranno contare sulla rosa al completo, fatta eccezione per la Samp che dovrà fare a meno del portiere titolare Viviano, appiedato dal giudice sportivo: al suo posto ci sarà Puggioni, mentre il nuovo gioiellino blucerchiato Patrik Schick partirà dalla panchina, pronto a entrare a gara in corso e dare saggio di tutte le sua abilità balistiche.

Come e dove vedere Sampdoria Juventus in streaming

Sampdoria Juventus sarà una sfida che probabilmente si potrà vedere anche in streaming. Si potrà scegliere come e dove a seconda delle proprie possibilità e delle soluzioni preferite. Quella più immediata è scegliere Sky Sport e Mediaset Premium che offrono anche la piattaforma streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita. Piccolo particolare non trascurabile la necessità di aver sottoscritto un abbonamento con la pay per view.

Chi non ha un abbonamento può scegliere Now TV che offre la possibilità di acquistare una sola partita anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare oppure permette di vedere gratuitamente, per quattordici giorni la sua piattaforma. È inoltre possibile imbattersi nei siti dei canali satellitari stranieri che, avendo comprato le apposite licenze del campionato italiano all’estero, mandano le immagini in streaming online sui propri siti web in maniera del tutto legale.

Qualche esempio su come vedere la partita Sampdoria Juventus? Ecco alcuni siti che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniCipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Colombia Radio Cadena Nacional, era legale avendo acquistato all’estero i diritti per trasmettere le partite della Serie A: National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Honduras Televicentro, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg. Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che però presentano diversi limiti non trascurabili.