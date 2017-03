Streaming Roma Sassuolo: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Roma Sassuolo potrebbe essere certamente l’occasione del riscatto per i giallorossi. Brucia ancora l’eliminazione dall'Europa League. Alla Roma non è bastata la vittoria nella sfida di ritorno contro il Lione, alla luce del risultato di andata i giallorossi devono salutare la competizione agli ottavi con i francesi che ringraziano e passano ai quarti. Adesso la squadra di Spalletti non ha che concentrare tutte le sue energie verso il campionato, con un sogno scudetto ancora realizzabile, per quanto complicatissimo, e un secondo posto da difendere dall'assalto del Napoli, rischio molto più concreto.

Adesso i giallorossi dovranno ospitare il Sassuolo di Di Francesco, squadra che, in Serie A, fino ad ora, forse ha raccolto meno punti di quanti in realtà ne meritasse. Eppure, indipendentemente dalla posizione in classifica dei neroverdi, si tratta di una squadra ostica, capace di mettere in difficoltà anche le big e nell’ultimo periodo sembra aver ritrovato la migliore condizione fisica dopo un inizio di campionato costellato da troppi cali di concentrazione. Per tale ragione i tifosi di entrambe le squadre sono alla ricerca del sistema migliore per cercare i siti e vedere live gratis in streaming Roma Sassuolo.

Roma Sassuolo Salah rischia la panchina

Il tecnico Spalletti dovrà da un lato trovare la miglior quadratura per cercare di far rifiatare chi ha speso più energie nel turno infrasettimanale di Europa League, e dall'altro tentare di schierare la migliore formazione possibile, dal momento che contro il Sassuolo non sono ammessi cali di concentrazione.

Il più grande timore del tecnico della Roma è, infatti, che dopo l'esclusione dall'Europa League la squadra giallorossa possa aver perso fiducia in se stessa e incappare in un passo falso. Fortunatamente la Roma giocherà in casa e il Sassuolo, almeno sulla carta, è un avversario alla portata della seconda forza del campionato. Salah, probabilmente rischia la panchina.

Spalletti affiancherà infatti a Nainggolan sulla linea dei trequartisti uno tra Perotti e El Shaarawy con il primo in vantaggio sull'egiziano. Sulla fascia destra ritorna Bruno Peres, con Emerson a sfrecciare sull'out opposto. Molto probabile il ritorno di Manolas in difesa che ha scontato il turno di squalifica, mentre a centrocampo è ballottaggio tra De Rossi e Paredes.

Roma Sassuolo torna Defrel

Anche il tecnico Di Francesco ha pochi dubbi da sciogliere. In attacco molto probabilmente torna Defrel, che scalzerà Matri che dovrà accomodarsi in panchina: ai suoi fianchi agiranno Berardi e Politano, con quest'ultimo in ballottaggio con Ragusa. La squadra neroverde ha ormai poco da chiedere a questo campionato, eppure il tecnico Di Francesco, essendo stato una bandiera della Roma, cercherà in tutti i modi di dare saggio di tutta la sua sagacia tecnica, anche perché in un futuro nemmeno troppo lontano, la panchina giallorossa potrebbe essere una sua papabile destinazione.

