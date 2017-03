Roma Sassuolo streaming. Come e dove vedere link

Roma Sassuolo sarā un'opportunitā da non perdere per i giallorossi. Non sarā facile piegare la resistenza della squadra di Di Francesco. Ma per continuare l'inseguimento alla Juve non c'č alternativa

Dimenticare in fretta la cocente delusione dopo l'ultima gara di Europa League. E' questo il diktat in casa Roma, dopo aver inutilmente vinto contro il Lione: non è bastato il 2-1 rifilato ai francesi per accedere ai quarti di finale della competizione. Una delusione forte, che la Roma però dovrà essere abile a nascondere sotto il tappeto e rituffarsi al 100% in campionato. La squadra giallorossa ha un secondo posto da difendere e un sogno scudetto che non può finire così presto: la prossima sfida vedrà la Roma ospitare il Sassuolo e Dzeko e compagni dovranno scacciare via i brutti ricordi con una bella vittoria scaccia-crisi.

La Juventus infatti sarà ospite della Sampdoria e, dopo aver speso tante energie in Champions, potrebbe incappare in qualche passo falso: con una sconfitta della capolista e una vittoria contro il Sassuolo, la Roma potrebbe portarsi a cinque punti dalla vetta e il campionato potrebbe dirsi riaperto. Per tale ragione i tifosi di entrambe le squadre avvertono la grande importanza della sfida e sono già alla ricerca dei link migliori per scegliere come e dove vedere in streaming la sfida tra Roma e Sassuolo.

Roma Sassuolo pochi dubbi per il tecnico Spalletti

Pochi dubbi allora per il tecnico Spalletti. Da un lato il tecnico toscano ha deciso di schierare la migliore squadra per ritrovare in fretta il sorriso, dall’altro dovrà stare attento a non stancare troppo alcuni calciatori che hanno già speso tanto durante l'ultima partita in Europa League. È il caso di Salah, che potrebbe restare in panchina e riposare, lasciando a Perotti o a El Shaarawy l'incombenza di non far rimpiangere il Messi d'Egitto. Sull'out destro tornerà Bruno Peres, mentre sulla sinistra vedremo Emerson: in difesa Manolas si riprenderà il suo ruolo da titolare dopo essere rimasto fermo per squalifica.

Infine, a centrocampo, ballottaggio tra Paredes e De Rossi, con il primo che offre più dinamismo e il secondo migliori geometrie. La Roma dovrà vincere se non vuole rischiare di farsi soffiare un secondo posto che almeno fino a questo momento della stagione sembrava una cosa fatta, ma il Napoli è lì dietro a soli due punti di distanza, e quindi i giallorossi da qui alla fine del campionato non potranno permettersi passi falsi.

Roma Sassuolo Di Francesco, grande ex della sfida

Il Sassuolo, di contro, non vorrà sfigurare di fronte alla Roma, anche perché Di Francesco da grande ex della sfida farà di tutto per mettersi in mostra: pochi dubbi di formazione per il tecnico neroverde, in attacco, con ogni probabilità, tornerà Defrel che farà accomodare Alessandro Matri in panchina. A supporto della prima punta agiranno Berardi e uno tra Politano e Ragusa, con il primo favorito sul secondo.

La squadra neroverde non ha molto da chiedere a questo campionato, eppure, Di Franscesco non vorrà perdere l'occasione di dimostrare tutto il suo valore anche perché in passato già c'è stato un interessamento della Roma nei confronti del tecnico e il vecchio Eusebio farà di tutto per lasciare un "ricordino" alla sua vecchia e forse prossima squadra.

Come e dove vedere Roma Sassuolo in streaming

Roma Sassuolo sarà una sfida che probabilmente si potrà vedere anche in streaming. Si potrà scegliere come e dove a seconda delle proprie possibilità e delle soluzioni preferite. Quella più immediata è scegliere Sky Sport e Mediaset Premium che offrono anche la piattaforma streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita. Piccolo particolare non trascurabile la necessità di aver sottoscritto in precedenza un abbonamento con la pay per view. Chi non ha un abbonamento può scegliere Now TV che offre la possibilità di acquistare un solo evento anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare oppure permette di vedere gratuitamente, per quattordici giorni la sua piattaforma.

È inoltre possibile imbattersi nei siti dei canali satellitari stranieri che, avendo comprato le licenze del campionato italiano all’estero, inviano le immagini in streaming online sui propri siti web in maniera del tutto legale. Qualche esempio su come vedere la sfida Milan Genoa? Ecco alcuni siti che potrebbero trasmettere le immagini in maniera legale: Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Australia Special Broadcasting Service, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Kosovo Radio Television of Kosovo, Colombia Radio Cadena Nacional, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che però presentano una serie di limiti non trascurabili come l’obbligo dell’iscrizione alla piattaforma e la frequenza delle scommesse.