Streaming Empoli Napoli: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Martusciello contro il Napoli vorrebbe sfruttare il fattore Castellani per conquistare tre punti importantissimi. I toscani vantano un margine di sette punti sul Palermo, pochi per stare tranquilli

Il Napoli dovrà confermare, al contrario della passata stagione di Serie A, di trovarsi maggiormente a proprio agio nelle sfide fuori casa rispetto a quelle giocate nell’impianto di Fuorigrotta. Empoli Napoli arriva proprio al momento giusto visto che gli azzurri, con due trasferte in meno rispetto a Juventus e Roma, detengono il non trascurabile primato dei punti fatti in trasferta. E sono reduci da ben cinque vittorie esterne consecutive. I numeri sono importanti, anche se mai decisivi, quando si parla di calcio.

Perché poi il pallone è rotondo e non sempre la fredda logica trova applicazione concreta nel rettangolo di gioco. Presto detto visto che i partenopei dovranno provare a cancellare un dato che ha dell’incredibile. Il Napoli non ha mai vinto al Castellani in incontri ufficiali del massimo campionato italiano di calcio. Sembrerebbe incredibile, ma è la pura e semplice realtà.

Martusciello vorrebbe sfruttare questo tabù per restituire il sorriso a una squadra che sta nuovamente precipitando per quanto riguarda le prestazioni e i risultati. Solo la presenza di squadre oggettivamente poco attrezzate per la Serie A consente ancora ai toscani di guardare con una certa serenità al futuro. Ma non si può andare avanti a suon di sconfitte, questo è chiaro. C’è curiosità da parte dei tifosi delle due squadre, che proveranno a vedere questa sfida anche live gratis in streaming, e capire quale sarà l’atteggiamento dei ventidue in campo alla luce di queste considerazioni.

Empoli Napoli Mauri ce la fa

Martusciello, nonostante sia un campano doc, non potrà fare alcun tipo di sconto ai partenopei. La classifica non preoccupa ancora, visto che il vantaggio dal Palermo terz’ultimo è restato immutato a sette lunghezze, ma se questo accade è più per il livello delle tre compagini che a meno di improbabili miracoli, scenderanno in B che per la forza di una squadra che arriva da cinque sconfitte consecutive.

Il tecnico dei toscani sarà costretto a rinunciare a Cosic, mentre Mauri, che si è allenato con il gruppo, ce la fa a rispondere presente. Non ce la fa invece Mchedlidze, afflitto da mal di schiena, cosa che apre spiragli a Marilungo che probabilmente verrà impiegato al fianco di Pucciarelli relegando Maccarone in panchina. Anche Tello non sarà della partita a causa di qualche fastidio muscolare.

Empoli Napoli Maksimovic al posto di Koulibaly

Sarri potrebbe cambiare qualcosa rispetto alle ultime trasferte. Non in attacco con il solito tridente leggero composto da Callejon, Mertens e Insigne. Maksimovic è l’indiziato numero uno per scendere in campo al posto di Koulibaly che, in quanto diffidato, potrebbe essere lasciato a riposo in vista della Juventus. A centrocampo Hamsik sarà il punto fisso attorno al quale potrebbero ruotare Zielinski, favorio su Allan e Rog e la conferma di Jorginho.

