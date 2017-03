Empoli Napoli streaming. Come e dove vedere link

Empoli per Maurizio Sarri non sarā mai una tappa come tutte le altre. Il tecnico del Napoli ha costruito parte delle sue fortune sulla panchina toscana. Nessun cedimento ai sentimenti, ma ai tre punti

Empoli Napoli avrà un protagonista assoluto che risponde al nome di Maurizio Sarri. Il tecnico originario di Bagnoli, ma che ha costruito la sua vita in Toscana, ha lasciato il segno nella società empolese. Un ambiente che nutre ancora un grande rispetto per il santone cresciuto tra Faella e Figline Valdarno, per le splendide stagioni sulle quali poi anche Giampaolo ha potuto ben figurare.

Quella squadra fu capace di impartire una severissima lezione proprio al Napoli, allora guidato da Benitez, in un quattro a due proprio al Castellani che i tifosi azzurri ricordano ancora con dolore. Ma il tecnico dei partenopei non potrà minimamente concedere spazio ai ricordi perché il suo Napoli è ancora a caccia di traguardi importanti. Se il tricolore appare oggettivamente un’utopia, c’è da blindare il terzo posto e continuare a strizzare l’occhio al secondo, distante appena due punti, che consentirebbe di evitare la fastidiosa e pericolosa, lotteria del preliminare e disputare la prossima Champions. Sarebbe la seconda volta consecutiva.

Un altro record per una società che sta affermandosi come una realtà ormai, anche in campo europeo. Ma prima c’è da battere l’Empoli che certo non potrà mostrare il fianco visti gli ultimi risultati davvero scadenti che lo relegano a sette punti dalla zona retrocessione, in una situazione che potrebbe precipitare da un momento all’altro. Chi vorrà provare a vedere Empoli Napoli in streaming dovrà cercare i link giusti e poi decidere in fretta il come, se sui propri dispositivi mobili oppure sul pc e dove. A casa propria, da amici o in qualche locale sembrano le alternative più gettonate.

Empoli Napoli assenti sia Mchedlidze che Tello

Assenti sia Mchedlidze che Tello Martusciello dovrà inventarsi qualcosa per quel che riguarda il reparto avanzato dove, probabilmente e a meno di sorprese dell’ultima ora, troverà spazio la coppia Marilungo Pucciarelli. El Kaddouri, grande ex della partita che proverà a farsi rimpiangere dalla sua ex squadra, giocherà come al solito a supporto delle punte. In difesa scalpita Barba, ma dovrebbe essere confermato Costa al fianco di Bellusci. Cosic non è riuscito nel recupero e non potrà essere schierato dal tecnico di Ischia. In mediana Dioussè agirà in cabina di regia, affiancato da Krunic e Croce.

Empoli Napoli dubbi a centrocampo per Sarri

Senza dubbio Empoli Napoli è una sfida che avrà sempre un gusto particolare per Maurizio Sarri che ritorna, da allenatore in grado di mettere in ambasce il grande Real Madrid, almeno per un tempo, nello stadio che ha consacrato il sarrismo. Una sfida non facile contro il suo passato che, come tutti i passati non passa mai del tutto. Ma non è questo il momento dell’amarcord visti i dubbi a centrocampo che agitano la vigilia di Sarri.

Se in difesa Albiol è pronto a tornare al centro della difesa dopo il turno di riposo contro il Crotone, in cabina di regia si rinnova il duello Diawara-Jorginho, con il secondo che al momento appare favorito nelle gerarchie del tecnico. Zielinski invece potrebbe spuntarla su Rog e Allan per una mediana molto tecnica. Davanti solito tridente con Callejon, Mertens ed Insigne. Milik e Pavoletti partiranno invece dalla panchina.

Come e dove vedere Empoli Napoli in streaming i link

I link migliori per vedere la sfida Empoli Napoli in streaming senza spendere neanche un centesimo sono diversi. Questa è solo una fra le tante opportunità che si possono scegliere. Forse quella più utilizzata dai giovani e da quelli che non hanno un abbonamento alla pay per view. Si tratta però di scegliere quei siti, spesso stranieri, hanno regolarmente acquistato le apposite licenze televisive per mandare le immagini del campionato italiano di Serie A.

oltre ai più famosi Sky Go e Mediaset Play, rispettivamente le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, che tra l'altro, offrono anche la telecronaca in italiano.

Ma possono essere viste solo da chi ha sottoscritto un abbonamento. In caso contrario c’è la promozione di Now Tv che offre gratuitamente per quattordici giorni la propria piattaforma streaming per vedere anche le singole sfide con la stessa qualità offerta dalla piattaforma di Murdoch. Oppure i siti dei bookmakers che però, oltre a non garantire la trasmissione di tutte le partite, presenta alcuni limiti.