Bologna Chievo streaming

Il Bologna dovrà dimostrare che il successo con il Sassuolo non è stato casuale. Contro il Chievo servirà vincere anche per dare finalmente una gioia ai propri tifosi che in casa hanno subito spesso

Come vedere Bologna Chievo in streaming

La vittoria contro il Sassuolo ha restituito un po’ di sereno al Bologna e soprattutto a Donadoni. Che contro il Chievo sarà chiamato a confermare che i progressi visti nella stracittadina emilian-romagnola, non sono un fuoco di paglia ma il lento e graduale ritorno a una normalità che quest’anno si è trasformata quasi sempre in eccezione.

La squadra che aveva ben figurato lo scorso anno per lunghi tratti della stagione è stata solo uno sbiadito ricordo. Ma le vittorie, si sa, hanno un potere catartico. Purificativo. In grado di lenire ferite e ricucire gli strappi. Tutti per uno e uno per tutti, in qualche modo, dopo essere stati a un passo, Donadoni per esempio, dalla rottura e dal baratro. Al Dall’Ara arriverà un Chievo che, da quando ha conquistato la permanenza quasi certa nella massima serie ha iniziato a trovarsi bene nei panni della scheggia impazzita. Molti decideranno di vedere Bologna Chievo in streaming. Bisogna conoscere alcune informazioni prima di fare le ricerche. Anche perchè esistono diversi modi di usufruire dello streaming.

Bologna Chievo Rizzo, Masina e Torosidis infortunati

Con Rizzo, Masina e Torosidis infortunati e Mbaye non al meglio della condizione, Donadoni avrà un bel da fare per presentare una formazione in grado di andare all’arrembaggio del Galeone Chievoverona. Krejci è stato quindi allertato dal tecnico lombardo che probabilmente deciderà di collocarlo nell’inedita veste di terzino sinistro. Pulgar e Taider non dovrebbero avere problemi a scendere in campo dal primo minuto anche se sembrano salire le condizioni di Viviani, Nagy e Donsah.

Bologna Chievo problemi di abbondanza invece per Maran

Problemi di abbondanza invece per Maran. Fatta eccezione per Gobbi, Frey è già sicuro sostituto, e Gakpé Maran infatti potrà contare su tutti gli elementi della propria rosa. Spolli sembra favorito, rispetto a Gamberini e Dainelli per scendere in campo a far compagnia a Cesar. Incognita anche riguardo il partneri di Birsa e di Inglese: gli indizi cadono tutti su Meggiorini ma la sorpresa sarebbe l’impiego di Pellissier oppure l’inserimento di Izco e il passaggio al 4-3-2-1.

Come vedere Bologna Chievo in streaming

Esistono diversi metodi per vedere Bologna Chievo in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, rappresentando l’alternativa preferita dai giovani. Inoltre, scegliendo i siti giusti sarà possibile navigare su siti che garantiscono anche la sicurezza e la legalità.

Anche perché sui blocchi geografici non c’è ancora una legislazione europea omogenea e i tribunali non sono riusciti ancora a mettersi d’accordo. Per questo i siti migliori sono quelli stranieri che hanno acquistato all’estero le licenze del campionato italiano. Ecco qualche indicazione utile: Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo.

Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium offrono anche la telecronaca in italiano ma possono essere visti solo dagli abbonati. Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers. Ma in questo caso ci sarà bisogno di iscriversi prima alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi con le puntate. In poche parole di scommettere con una certa frequenza.