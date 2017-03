Cagliari Lazio streaming

La Lazio sembra incontenibile. Immobile sta segnando con una continuitā che non si ricordava dai tempi di Pescara. Biancocelesti ancora in piena corsa per il sogno. Quante chance avrā il Cagliari?

Come vedere Cagliari Lazio in streaming

Signori e signore benvenuti a questa ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Cagliari Lazio sarà una delle tante sfide della giornata. Novanta minuti da non perdere considerando i momenti che stanno vivendo le due formazioni. Il Cagliari, avendo messo ormai in cassaforte un obiettivo fondamentale per le prospettive future come la salvezza ha iniziato a mollare, inconsciamente, un po’ la presa.

Gli ultimi risultati non sono, infatti, positivi anche se è pur vero che i rossoblù hanno affrontato Fiorentina ed Inter, non proprio le ultime della classe. La Lazio invece sembra davvero incontenibile in questa fase. Immobile sta segnando con una continuità che non si ricordava dai tempi di Pescara. E i biancocelesti non hanno affatto rinunciato a pensare a qualcosa di più della semplice qualificazione all’Europa League che ormai appare un dato già acquisito. Spunti che sarà interessante vedere applicati in campo. E saranno tanti che, non potendo andare allo stadio, sceglieranno lo streaming,

Cagliari Lazio Sau terminale offensivo

Le due sconfitte consecutive contro Inter in casa e Fiorentina in trasferta non devono fare pensare a una squadra che arriverà contrita all’appuntamento con la Lazio. Anzi. Rastelli ha preteso il massimo dell’impegno dai suoi durante tutta la settimana di preparazione della sfida. Vietato distrarsi, vietare di sedersi sulla comodità di un traguardo già conquistato. Il tecnico dei sardi sembra intenzionato a schierare Sau come terminale offensivo del suo scacchiere tattico.

Cagliari Lazio Inzaghi si affida al 4-3-3

La Lazio si trova in una posizione di classifica invidiabile da un lato, ma dall’altro difficile da sopportare. Resistere in mezzo a un Napoli che non si ferma mai ma che è appena quattro lunghezze più avanti e a un’Inter di cui di può apprezzare chiaramente il rantolo della rimonta, non deve essere stato facile per Inzaghi. Che però, in silenzio come è nel suo stile, sta realizzando il suo piccolo capolavoro.

Al volgere finale della stagione infatti la sua Lazio è ancora in corsa per una qualificazione alla Champions che avrebbe del clamoroso e con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia dopo la sida di andata vinta contro i cugini della Roma. Inzaghi si affida al consueto 4-3-3 per provare a conquistare altri punti importanti in chiave Europa.

Vedere Cagliari Lazio in streaming

Anche Cagliari Lazio può essere vista in streaming gratis e in italiano sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che offrono a quelli che hanno sottoscritto un abbonamento la piattaforma streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita. Per vedere Cagliari Lazio però live su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad. Si tratta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

