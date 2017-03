Crotone Fiorentina streaming

Nicola non vorrebbe riproporre lo stesso canovaccio di un Crotone che ben figura con le grandi ma non porta punti a casa. Contro la Fiorentina sarebbe necessario un successo. C'č speranza in cittā

Come vedere Crotone Fiorentina in streaming

La buona prestazione fornita la settimana scorsa contro il Napoli si inserisce come un granello nel rosario di episodi analoghi. Il Crotone gioca bene, impensierisce avversari anche di gran lunga più forti, ma poi alla fine non porta quasi mai punti da incamerare. Ovviamente Nicola non vorrebbe riproporre questo stesso canovaccio anche contro la Fiorentina. Almeno per coltivare ancora qualche minima speranza di coronare il sogno che ancora molti in città continuano testardamente ad inseguire. Un sogno chiamato salvezza.

Purtroppo però i pitagorici non potranno contare su nessun aiuto se non quello delle proprie forze. È vero che la Fiorentina sembra ormai fuori dai giochi per l’Europa. Ma Paulo Sousa, ormai con le valigie già in mano, vorrebbe lasciare Firenze nel miglior modo possibile. E allora bisogna vincere. Anche se, anzi soprattutto se l’avversario si chiama Crotone e la classifica non offre spunti di interesse particolari. Quelli che vogliono vedere Crotone Fiorentina in streaming dovranno anche in questa occasione ricercare le modalità per usufruire di questa opportunità.

Crotone Fiorentina rientrano Rosi e Ceccherini

Nei pitagorici rientrano Rosi e Ceccherini, mentre in mezzo al campo dovrebbe avere la meglio Barberis su Capezzi che è ancora afflitto da qualche affanno fisico di troppo. Avanti Acosty insidia la posizione di Trotta, maglia da titolare per il ristabilito Tonev.

Crotone Fiorentina non convocato Bernardeschi

Saponara potrebbe essere schierato sulla trequarti dal primo minuto. Almeno questo è quello che trapela dalle scelte di Paulo Sousa che deve anche considerare la grande voglia di Badelj che, probabilmente, verrà accontentato. Tello verrà preferito a Olivera sul lato sinistro del centrocampo, mentre sul versante opposto Chiesa è certo della maglia da titolare. Squalificato Tomovic, in difesa sarà adattato Sanchez.

Non convocato Bernardeschi per il solito fastidio alla caviglia che ormai il calciatore della Viola si trascina dietro da diverso tempo.

Crotone Fiorentina streaming come vedere la partita

Anche Crotone Fiorentina probabilmente si potrà vedere live in streaming in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono gratuitamente, solo per gli abbonati ovviamente, i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma per vedere Crotone Fiorentina si può valutare anche la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, tenendo invariata la stessa qualità che offre il canale satellitare.

Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmakers che però presentano alcuni paletti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma e quello di essere attivi con le puntate.