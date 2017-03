Udinese Palermo streaming

Come vedere Udinese Palermo in streaming

Udinese Palermo si potrebbe raccontare come un viaggio sulla stessa carrozza stracolma di ogni ben di Dio da mangiare di due persone l’una sazia da una recente abbuffata, l’altra che non vede un briciolo di pane da giorni e giorni. Ecco questo sarà lo stato d’animo che animerà, probabilmente, l’Udinese, ormai salva e senza particolari obiettivi da rincorrere. E un Palermo appeso a un filo sottilissimo che proprio a Udine si potrebbe spezzare.

O, al contrario, rafforzare di parecchio. Tutto dipenderebbe dal risultato dell’Empoli che dovrà ospitare il Napoli terzo in classifica e a caccia di punti per blindare la qualificazione alla prossima Champions. Insomma non un agnellino. I rosanero quindi arriveranno a Udine, in una partita che tanti si stanno preparando anche a vedere in streaming in maniera consapevole come spieghiamo più in basso, con la fame proprie degli avvoltoi. E proveranno senza dubbio a fare il colpaccio.

Udinese Palermo Thereau e De Paul alle spalle di Zapata

Per battere Nestorovski e compagni il tecnico bianconero lancia Thereau e De Paul alle spalle di Zapata. In porta invece un gradito ritorno: quello del giovane Scuffet che avrà una chance dal primo minuto a causa dell’infortunio di Karnezis.

Angella e Felipe, con l’ex Leeds in vantaggio sul compagno di squadra, occupano ancora i pensieri del tecnico friulano con la sensazione che scioglierà la riserva solo a poche ore dal fischio di inizio.

Udinese Palermo dubbi di formazione per Lopez

Non riesce proprio a risalire la china la compagine rosanero, ancora al terzultimo posto e a sette punti di distanza dall'Empoli. Una vittoria domani potrebbe riaprire clamorosamente i giochi visto che l’Empoli ospita il Napoli. Per il Palermo questa potrebbe essere davvero l’ultima spiaggia. Un appuntamento da non fallire.

Ma sussistono ancora dubbi di formazione per Lopez; per esempio sulla sinistra quale dei due schierare tra Aleesami e Pezzella? E chi, invece tra Goldaniga e Gonzalez a centrocampo? Jajalo scenderà in campo al posto di Bruno Henrique squalificato, mentre in avanti è quasi certa la presenza di Nestorovski.

Vedere Udinese Palermo in streaming

Vedere Udinese Palermo in streaming sarà una delle tante opzioni che i tifosi delle squadre, ma anche appassionati e simpatizzanti potranno scegliere. Certo chi ha l’abbonamento difficilmente rinuncerà alla sua comoda postazione in salotto per vedere la sfida in televisione, ma saranno in tanti ad optare per questa modalità o per quella offerta dai diversi siti dei bookmakers che potrebbero mandare ugualmente le immagini.

Per quanto riguarda lo streaming esistono diversi siti web che consentono di vedere le sfide del campionato italiano in maniera sicura e legale perché hanno acquistato all’estero le necessarie licenze per il campionato italiano di calcio. Tra i più celebri segnaliamo Finlandia Yleisradio Oy, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Ecuador RedTeleSistema, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen,Honduras Colombia Radio Cadena Nacional, Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Cina China Central Television, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Siti che offrono anche una buona qualità audio e video. Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che hanno l’abbonamento. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv che offre gratuitamente in prova la propria piattaforma per vedere le partite della Serie A per quattordici giorni.