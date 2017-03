Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Pedretti, Bobba, Marattin

Forze sociali e rappresentanti dell’esecutivo si preparano alle riunioni della prossima settimana che potrebbero sancire importanti passi in avanti per le novità per le pensioni, sia per quelle in itinere di mini pensione e quota 41, sia per le ulteriori novità per le pensioni che verrebbero definite in un successivo momento di impegno di revisione dell’attuale sistema previdenziale. L’attenzione è puntata soprattutto sugli ultimi attesi dettagli relativi al funzionamento di mini pensione e quota 41 necessari per l’ufficialità degli atti finali.

Le recenti affermazioni di Pederetti e conseguenze su novità per le pensioni



Sono, tuttavia, diversi gli esponenti delle forze sociali, tra cui segretario generale dei pensionati della Cgil, Ivan Pedretti, che hanno espresso preoccupazioni per un eventuale ulteriore ritardo di presentazione degli atti finali, che implicherebbe il rischio di un rinvio dell’entrata in vigore delle stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Pedretti ha affermato che l’esecutivo deve necessariamente dare una spinta alla chiusura della questione relativa alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, dopo aver più volte assicurato che sarebbero stati rispettati i tempi annunciati. In realtà, così non è stato e c’è ancora il rischio che tutto venga ulteriormente rimandato. E rinviare atti finali e ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 potrebbe significare rinviare anche l’avvio delle analisi di un momento successivo di ulteriori novità per le pensioni che dovrebbero essere più importanti e profonde per tutti, e particolarmente attese.

Le ultime posizioni di Bobba e impatto su novità per le pensioni

Anche Luigi Bobba, sottosegretario al Dicastero dell’Occupazione, sostiene la necessità di portare avanti novità per pensioni, con particolare attenzione alla novità per le pensioni di quota 41 per tutti, ma è anche tra quei rappresentanti del Dicastero dell’Occupazione che preferirebbero mettere in atto misure a costo zero, come modifiche per le singole casse di categoria, piuttosto che la novità per le pensioni di quota 100, che risulterebbe decisamente più costosa. E, come si sa, le ultime notizie riportano chiaramente la mancanza dei soldi necessari.

Le ultime affermazioni di Marattin e impatto su novità per le pensioni

Diversa, invece, la posizione del viceministro dell’Economia, Luigi Marattin. E', infatti, favorevole all’apertura di una nuova analisi di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100 il tecnico che continua ad occuparsi della definizione degli atti finali sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, d’accordo sulla possibilità di lasciare ai lavoratori la scelta di lasciare anzitempo la propria occupazione a fronte di penalità sulla pensione finale. Tra le modifiche possibili per Marattin anche quella di revisione del sistema delle speranze di vita.