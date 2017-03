Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 incontro Governo Gentiloni-Sindacati aggiornamento in tempo reale

Mini pensioni, quota 100 e quota 41 saranno solo alcuni dei temi caldi sulle novità per le pensioni attese nella prossima riunione tra governo e sindacati di lunedì 13 marzo 2017 che seguiremo con aggiornamenti in tempo reale. Ci sono ancora molte questioni rimaste ancora aperte, ma confronti come questo serviranno anche per porre le basi di ulteriori miglioramenti del quadro piuttosto precario e frammentato delle novità per le pensioni. Ma la priorità è adesso tutta sugli atti finali che devono chiudere un ciclo. E anche se il cronoprogramma iniziale sulle novità per le pensioni prevedeva che fossero già definiti, è difficile che già lunedì verranno fuori. E allora si discuterà piuttosto

dell'ampliamento delle categorie che possono accedere alle mini pensioni senza oneri; delle modifiche sulle condizioni per accedere alle mini pensioni con l'utilizzo di franchigie sia per i 12 mesi di contributi sotto i 18 anni sia per i 6 anni continuativi; delle trattative con gli istituti di credito e con le assicurazioni per la decisione finale su oneri e interessi.

Si ragiona sulle novità per le pensioni anche in ottica Def

E intanto il Tesoro è sempre alle prese con la preparazione del Documento di economia e finanza, ma stando così le cose ovvero con un confronto in atto con la Comunità tutt'altro che pacifico, è difficile attendersi qualche sorpresa. Serve un budget maggiore per intervenire e allo stato non solo non c'è, ma dalla Comunità viene richiesta una manovra correttiva oltre i tre miliardi di euro. Ed è la lotta all'evasione fiscale la via maestra per il recupero di risorse utili al taglio delle tasse. Poi, forse, si può cominciare a ragione in maniera seria e realistica su ulteriori novità per le pensioni nel quadro di una nuova fase. In particolare continuano a rimanere sospese le questioni relative a

il cambiamento delle norme sulle pensioni legate alle aspettative di vita; l'introduzione di una sorta di assegno universale per chi non ha maturato i requisti per andare in pensione e si trova senza occupazione; lo studio di ulteriori sistemi per permettere di uscire prima anche con penalità; un maggiore sviluppo e una migliore autonomia delle singole Casse nella gestione della posizione previdenziale dei propri iscritti, tenendo presente che sono già tante quelle che si sono mosse per sperimentare nuovi metodi per smettere anzitempo; una maggiore differenziazione tra età della pensione e lavoro svolto; un miglior riconoscimento della posizione di donne, invalidi e disabili con novità per le pensioni ad hoc e in via strutturale.

Uno dei concetti che verrà perciò ribadito in occasione della prossima riunione con le forze sociali sarà perciò la lotta all'evasione fiscale come strumento di perequazione sociale e di crescita economica. Le prime indicazioni arriveranno entro il 10 aprile nel giorno della presentazione del Documento di economia e finanza. Poi tra la fine del mese e l'inizio di aprile, alla luce delle primarie del Partito democratico, la manovra individuerà le misure. Il quadro sarà allora più chiaro una volta definito il Def, ma che potrebbe contenere qualche sorpresa positiva sulle novità per le pensioni nonostante il responsabile del Tesoro abbia parlato di chiari segnali positivi e di una espansione del Prodotto interno lordo che potrebbe proseguire quest'anno e il prossimo.