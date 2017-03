Atalanta Pescara streaming

Come vedere Atalanta Pescara in streaming

Atalanta Pescara sarà un po’ come tornare sul luogo del delitto per la squadra di Gasperini. Pesa, e non poco, la pesante sconfitta patita la settimana scorsa contro l’Inter che ha di colpo riportato sulla terra una squadra che stava sognando ad occhi aperti e che non avrebbe mai voluto svegliarsi. E invece il colpo è stato duro, forse troppo e i nerazzurri potrebbero rimanerne tramortiti in maniera anche letale. E si perché se la Dea fino a questo momento ha meritato il piazzamento in classifica, un crollo di questo genere potrebbe essere fatale anche per le ambizioni europee che da quelle parti ormai sono più che una semplice chimera.

Forse il Pescara di Zeman, che sta mostrando tutti i vizi risaputi delle squadre del boemo, è l’avversario migliore da affrontare in questa fase. Ma guai ad abbassare la guardia. Gli abruzzesi non hanno nulla da perdere e potrebbero approfittare di questo momento di appannamento degli orobici. Per vedere Atalanta Pescara si potrà provare anche con lo streaming. Basta scegliere con attenzione i siti da visitare.

Atalanta Pescara esordio per Gollini

Esordio tra i pali della porta atalantina per Gollini, che sostituisce Berisha vittima di un fastidio fisico che ne ha minato l’integrità in vista della sfida con il Pescara. Gasperini potrà poi contare su Masiello, Caldara e Toloi che saranno regolarmente in campo al contrario di Conti che lascerà spazio sulla fascia destra a Hateboer.

Anche Kessiè approfitterà di un po’ di riposo iniziando dalla panchina per un fastidio muscolare al polpaccio. Scaldano quindi i motori Grassi e Cristante che conosceranno la decisione del tecnico di Grugliasco solo poche ore prima dell’inizio della sfida. Mounier è in vantaggio su D’Alessandro per sostituire lo squalificato Kurtic, in appoggio a Gomez e Petagna.

Atalanta Pescara in tre per una maglia da titolare

Fuori Stendardo, al fianco di Coda Zeman dovrà sciogliere un ballottaggio che riguarda tre suoi calciatori in lizza per una maglia da titolare. Si tratta di Bovo, Fornasier e Campagnaro che faranno di tutto per convincere il tecnico boemo anche se il primo sembra partire con qualche metro di vantaggio. Muntari potrebbe essere preferito a Brugman in cabina di regia tra Verre e Memushaj. Out Caprari, saranno Kastanos, Mitrita e Bahebeck a giocarsi le possibilità di scendere in campo dal primo minuto al fianco di Cerri e Benali nel tridente offensivo.

Vedere Atalanta Pescara in streaming

La sfida tra Atalanta e Pescara potrebbe aprire falle inaspettate in casa bergamasca in caso di mancata vittoria. Per questo saranno tanti i tifosi nerazzurri che, non potendosi perdere nemmeno un secondo di questa interessantissima sfida, già si organizzeranno per vedere Atalanta Pescara in streaming. Chi vuole usufruire di questa modalità dovrà scegliere con attenzione i siti legali, quelli, per lo più stranieri, che hanno acquistato all’estero le licenze per inviare le immagini del campionato italiano.

Tra i tanti, ecco quelli che segnaliamo: Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Georgia Public Broadcasting, National TV, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Finlandia Yleisradio Oy, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, che offrono anche una buona qualità audio e video. Per chi è invece alla ricerca di una qualità ancora superiore ecco che in soccorso arrivano le piattaforme streaming di Sky, Sky Go e Mediaset Premium, Mediaset Play.

In questo caso anche la telecronaca sarà in italiano, ma sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento. I non abbonati potranno provare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv o i siti dei bookmakers che non sempre trasmettono le partite e soprattutto richiedono l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e la dimostrazione di puntare spesso.