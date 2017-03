Pensioni ultime notizie novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Nencini, Pizzarotti, Alfano

Nei progetti politici di tutti gli schieramenti politici, in vista di elezioni che, stando alle ultime notizie, sembra sempre più che si terranno a fine dell’attuale legislatura e non anticipatamente, anche se sono diverse le forze politiche che continuano a chiedere il voto subito, si assiste ad un generale rilancio delle novità per le pensioni, a partire dalla quota 100, ma anche dell’assegno universale, misure che, oltre a sostenere a detta di tanti, la condizione di tanti di coloro che oggi si ritrovano a vivere in situazioni di forti difficoltà economiche, contribuirebbero al rilancio di occupazione giovanile e produttività, obiettivo che diversi organismi interni e internazionale richiamano per l’Italia, dove il debito pubblico, come attestano le ultime notizie, continua ad aumentare. La conseguenza è un blocco di importanti provvedimenti, tra cui le stesse novità per le pensioni. Tra le novità per le pensioni rilanciate dalle forze politiche:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; introduzione dell’assegno universale; revisione totale dell’attuale sistema previdenziale.

Ci si chiede, dunque, qual è la strada migliore per riuscire a superare l’ostacolo della mancanza di soldi e approvare le novità per le pensioni.

Le ultime posizioni di Nencini e conseguenze per novità per le pensioni

Tra coloro che stanno rilanciando novità per le pensioni il segretario uscente del Psi Riccardo Nencini, che, stando alle ultime e ultimissime, ha invitato le forze politiche di centrosinistra a costituire uno schieramento comune, per evitare che pentastellati e altri schieramenti possano davvero conquistare’ i cittadini. L’obiettivo di Nencini sarebbero di rendere l’Italia più innovativa e perché questo avvenga è necessario un rilancio di novità in grado di rivedere l’intero andamento italiano, a partire da quelle novità per le pensioni, importanti come la quota 100, che riuscirebbero a rilanciare occupazione giovanile e produttività, per arrivare all’attuazione di quelle misure sociali che siano effettivamente in grado di rispondere ai reali bisogni dei cittadini.

Le ultime affermazioni di Pizzarotti e impatto su novità per le pensioni

Dal canto suo, Federico Pizzarotti che ha lasciato i pentastellati, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe intenzione di riunire tutti i dissidenti dello schieramento per formare un movimento alternativo. Nel contesto, però di questa eventuale novità politica, gli obiettivi resterebbero gli stessi dei pentastellati, a partire dalle novità per le pensioni, da sempre rilanciare dai pentastellati che, sulla scia di altri schieramenti politici, hanno sempre chiesto una revisione totale dell'attuale sistema previdenziale. Fiore all'occhiello dei pentastellati è sempre stato, poi, quell'assegno universale, che Pizzarotti ha affermato essere fondamentale per dar sostegno a tutti coloro che vivono in grossa difficoltà economica e non hanno ancora possibilità di accesso alla pensione finale. E tra le novità per le pensioni si punta su quota 100, quota 41 per tutti, abbassamento dell'età pensionabile a 62 anni per tutti.

Le ultime affermazioni di Alfano e conseguenze per novità per le pensioni

Secondo le ultime notizie, poi il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, avrebbe annunciato di voler sciogliere il suo schieramento politico e creare una nuova forza moderata alternativa. In realtà, non è ancora ben chiaro se la situazione evolverà in questo modo o se deciderà di allearsi con il centro destra. In ogni caso, è tra coloro che sostengono particolarmente novità per le pensioni collegate all’occupazione, a partire dalle novità per le pensioni di quota 100, e misure sociali per sostenere quella parte di popolazione oggi costretta vivere in condizioni di grandi difficoltà economiche, obiettivi che ben si adetterebbero a quel progetto politico annunciato dal centrodestra solo qualche giorno fa. Indipendentemente dagli obiettivi su misure e provvedimenti da attuare, regna ancora grande certezza sulla riorganizzazione dei diversi schieramenti.