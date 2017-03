Volantino Mediaworld, Euronics, Expert,Unieuro: offerte migliori, sconti prezzi da metà-fine mese marzo 2017 cellulari,pc, console

Nuove promozioni su cellulari Android e iPhone, passando per PC e tablet, notebook e Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

Tempo di nuove offerte e di sconti più o meno interessanti da parte delle principali catene di vendita di prodotti di elettronica di consumo, tra cui Mediaworld, Euronics, Expert e Unieuro. Anche in questa seconda parte del mese di marzo 2017, a essere coinvolti da questa nuova ondata di promozioni sono sia i cellulari, da quelli equipaggiati con sistema operativo Android fino alle varie versioni di iPhone, passando per PC e tablet, notebook e console da salotto, dalla nuova Nintendo Switch fino alla PlayStation 4 e alla Xbox One. Il tutto ricordando come le proposta hanno una durata limitata ovvero fino a prossimo volantino o fino a esaurimento scorte.

Mediaworld

Dalle parti di Mediaworld non sfugge l'ampio spazio dedicato agli iPhone ovvero iPhone 7 da 32 GB a 729 euro, iPhone 7 da 128 GB a 839 euro, iPhone 7 da 256 GB a 949 euro, iPhone 7 Plus da 32 GB a 899 euro, iPhone 7 Plus da 128 GB a 1.049 euro, iPhone 7 Plus da 258 GB a 1.159 euro e il meno recenti iPhone SE da 64 GB a 489 euro e iPhone 5S da 16 GB a 299 euro. E in attesa del top di gamma Samsung Galaxy S8, la pattuglia si compone del Samsung Galaxy S7 Edge a 646 euro, del Samsung Galaxy A5 2016 a 259,99 euro, del Samsung Galaxy J5 2016 a 189,99 euro.

Euronics

Euronics si distingue in quest seconda metà del mese di marzo per via dei tanti cellulari Android in offerta, anche non di prima fascia. In particolare nel volantino degli sconti fanno bella mostra di sé Alcatel Pixi 4 a 99,99 euro, Asus Zenfone 3 a 369 euro, Asus Zenfone 3 Max a 199 euro, Asus Zenfone Go a 139 euro, LG K10 a 199 euro, LG K8 a 159 euro, LG K4 a 119 euro, Sony XA Ultra a 299 euro, Sony Xperia XA a 199 euro, Sony Xperia E5 a 159 euro, Wiko Ufeel Lite a 149 euro. Nauralmente sono presenti anche smartphone di qualità superiore e più costosi, come Huawei Mate 9 a 749 euro, Huawei Nova Plus a a 379 euro, Huawei P9 Lite a 249,90 euro, Huawei P8 Lite 2017 a 249 euro e Huawei Y6 II a 179 euro.

Expert

Non solo smartphone e tablet per Expert, ma anche notebook e smart TV. Lungo il primo binario si segnalano Acer 110-15ACL (schermo da 15,6 pollici, processore AMD A8 con 8 GB di RAM, storage da 1 TB, scheda grafica AMD R5 fino a 2 GB e Windows 10) a 389 euro e l'Acer E5575G50BV (schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i5 con 4 GB di RAM, storage da 500 GB, scheda grafica GeForce GTX 940MX 2 GB e Windows 10) a 499 euro. Per quanto riguarda le smart TV in offerta, ecco LG 55EG910V da 55 pollici LED 4K HDR a 1.299 euro, Sony KD55XD 7005 da 55 pollici LED 4K UHD a 799 euro, Samsung UE49K5100 da 49 pollici LED Full HD a 399 euro.

Unieuro

Unieuro si dimostra particolarmente attiva sul versante gaming. A iniziare dalla proposizione della nuova console Nintendo Switch, proposta a 329,99 euro ovvero senza alcuna offerta rispetto ai costi di listino. Nel volantino in vigore trovano spazio anche i giochi ovvero 1-2 Switch a 49,99 euro, Zelda Breath of the Wild a 69,99 euro, Just Dance 2017 a 59,99 euro e Skylander Imaginators a 59,99 euro. Non solo Nintendo Switch per Uniruo alla luce della presenza del bundle PlayStation 4 a 1 TB con due giochi - Horizon e Uncharted 4 - e 3 tre mesi di abbonamento a PlayStation Plus a 349,99 euro.