Samsung Galaxy S8: come sarà, caratteristiche tecniche, prezzi e vendita in Italia

Appuntamento alla prossima settimana, esattamente a mercoledì 29 marzo 2017, per conoscere tutte le informazioni ufficiali sul Samsung Galxy S8. In realtà, molte delle specifiche tecniche, inclusi prezzi e inizio vendita in Italia, circolano già da tempo e sono verosimili rispetto a quanto l'azienda di Seul ha preparato. Anche le più recenti indiscrezioni convergono verso la stessa direzione su alcuni passaggi ben precisi, inclusa la realizzazione di una doppia variante (Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus), differente però rispetto a quanto già visto con il Samsung Galaxy S7. In buona sostanza il nuovo top di gamma Samsung rappresenterà una piccola nuova rivoluzione. In ongi caso, per la multinazionale asiatica si tratta di un appuntamento cruciale, considerando la necessità di gettarsi alla spalle la vicenda negativa del Samsung Galaxy Note 7.

Samsung Galaxy S8: come sarà, caratteristiche tecniche

Stando allora agli ultimi rumor, le versioni del Samsung Galaxy S8 saranno due, rispettivamente con Infinity Display Super Amoled QHD da 5,8 e 6,2 pollici con tecnologia Y-OCTA. A spingerli ci penseranno rispettivamente i chip SoC Qualcomm Snadpragon 835 e Exynos 8895 (Exynos 9) con 4 o 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. La fotocamera nella parte posteriore sarò da 12 megapixel con apertura f/1.7, quella anteriore da 8 megapixel con autofocus. Il nuovo cellulare di Samsung sarà poi dotato di Bluetooth 5.0, USB Type-C, scanner dell'iride, sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display o collocato nella parte posteriore, ricarica wireless, cuffie AKG, batteria da 3.000 mAh (Samsung Galaxy S8) e da 3.500 o 4.000 mAh (Samsung Galaxy S8 Plus). Tutta da verificare la rimozione del tradizionale jack per le cuffie da 3,5 mm. Il sistema operativo sarà naturalmente Android 7 Nougat, forse nell'aggiornamento successivo 7.1.

Prezzi e vendita in Italia del Samsung Galaxy S8

Non sembrano esserci buone notizie sotto il profilo dei prezzi poiché è atteso un aumento dei costi di listino. Per la versione base del Samsung Galaxy S8 l'impegno di spesa minimo sarebbe tra 800 e 900 euro. Aumenterebbe poi il range delle scelte di colore della scocca che potrebbe includere le opzioni nero, argento, oro, rosa, blu e viola.

Samung ha dunque cambiato strategia promozionale, rinunciando a levare i veli dal nuovo smartphone top di gamma in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, l'importante evento annuale dedicato al mondo dell'elettronica di consumo. Ovviamente ha presenziato con altri prodotti, in particolare con il tablet Galaxy Tab S3 2017 - display da 9,6 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 820, fotocamera da 12 megapixel, videocamera da 5 megapixel, Android 7.0 Nougat - ma per via dei pasticci con il Samsung Galaxy Note 7 ha avuto bisogno di un supplemento di tempo. A ogni modo, fra i mercati coinvolti sin dal primo giorno di commercializzazione del Samsung Galaxy S8 c'è anche quello italiano, ma non prima di aprile, forse intorno a metà mese.