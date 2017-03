Android O: nuova versione Android 8. Uscita, caratteristiche, funzioni. Cellulari compatibili nuovo aggiornamento

Non sono ancora maturi i tempi per il rilascio di Android 8 O ma già se ne comincia a parlare. Si avvicina infatti l'appuntamento con il Google I/0 2017, in programma dal 17 al 19 maggio, e in quella sede, come da tradizione, la società di Mountain View farà il punto sulle novità in ambito software. Quel che appare chiaro è come in un periodo di distribuzioni frammentate, Google abbia già cambiato le strategie rispetto allo scorso anno. Al di là della denominazione che sarà tenuta nascosta fino all'ultimo (Oreo sembra essere in pole position), un anno fa di questi tempi era stata rilasciata la prima developer preview di quello che era poi diventato Android 7 Nougat.

Il software era stato messo a disposizione con un paio di mesi in anticipo rispetto al tradizionale cronoprogamma seguito dalla società di Mountain View per Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Nexus 9 e Pixel C. In realtà, gli iscritti ad Android Beta possono procedere via OTA. A oggi, complice anche la lentezza con cui prosegue il rollout dell'attuale major release e dei successivi update correttivi per i vari smartphone e tablet Samsung, HTC, LG e Xperia (il software più diffuso è Android 4.4 KitKat con il 25,2% della torta, seguito da Android 6.0 Marshmallow con il 24% e Android 5.1 Lollipop con il 22,8%), BigG sembra voler procedere con maggiore cautela.

A ogni modo, tra le novità possibili si vocifera anche dell'introduzione di nuove notifiche e della modalità picture-in-picture. In ogni caso, quando disponibile Android 8 sui terminali per cui sarà annunciato il supporto, arriverà una notifica con la segnalazione, ma seguendo il percorso Impostazioni -> Info sul telefono -> Aggiornamenti sistema, è comunque possibile verificare la disponibilità di eventuali upgrade di sistema operativo sul proprio dispositivo. I primi dispositivi a essere coinvolti nella distribuzione saranno naturalmente quella della gamma Nexus di Google ovvero Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 9, Pixel C, Nexus Player e i nuovi Google Pixel e Google Pixel XL.

A proposito di compatibilità, Android 8 è atteso sur Huawei P10, Huawei P9, Huawei P9 Plus, Huawei P9 Lite, Huawei P8, Huawei P8 Lite, Huawei Mate 8, Huawei P8 Max, Huawei Mate S2. Stessa cosa per Honor 9, Honor 8, Honor 7, Honor 5X, Honor 5C, Honor 6, Honor 6 Plus da una parte e OnePlus 3 e OnePlus 2 dall'altra. Arrivano conferme anche per LG G6, LG G5, LG G5 SE, LG G4, LG V10, LG G Flex 2, LG X Screen, LG X Power, LG X Cam, LG K10, LG K8. Stessa cosa per Motorola Moto X Style, Motorola Moto X Play, Motorola Moto X Force. E ancora, potrebbe essere coinvolti anche Lenovo Moto Z, Lenovo Moto Z Force, Lenovo Moto Z Play, Lenovo Moto G4 Play, Lenovo Moto G4, Lenovo Moto G4 Plus.

Dalle parti di Sony si andrà verosimilmente verso il via libera anche per Sony Xperia XA Ultra, Sony Xperia X Performance, Sony Xperia XA, Sony Xperia X, Sony Xperia X Compact, Sony Xperia XZ, Sony Xperia E5, Sony Xperia Z5 Premium, Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z5 Compact, Sony Xperia C5 Ultra, Sony Xperia M5, Sony Xperia Z3+.