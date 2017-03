Pensioni ultime notizie novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Papa Francesco, De Felice, Guterres

L’occupazione per tutti come sistema per raggiungere benessere e dignità: questo sarebbe l’obiettivo per il quale si dovrebbe lavorare nel nostro Paese, cercando di mettere a punto, finalmente, quelle importanti novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti, o di revisione totale dell’attuale sistema previdenziale. Solo attraverso l’occupazione che permette di avere mezzi di sostentamento si può, infatti, vivere in condizioni di benessere, permettendo ai giovani di crearsi una famiglia e un futuro pensionistico, contribuendo, allo stesso tempo, a rilanciare i consumi e dando, dunque, vita ad un ciclo economico continuo. E questi sono gli inviti che in questi ultimissimi giorni sono arrivati da Papà Francesco e organismi interni e internazionali come Inail e Onu.

Le ultime affermazioni di Papa Francesco e impatto su novità per le pensioni

Eloquenti ed emblematiche le ultime affermazioni di Papa Francesco che ha chiaramente parlato di occupazione come necessaria per ridare dignità alle persone, con i ‘responsabili dei popoli’, che sarebbero i nostro politici, con l'obbligo di fare del tutto perchè tutti possano lavorare, per vivere dignitosamente. Lo stesso Papa Francesco, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, ha anche puntato il dito contro chi fa impresa senza rispettare le regole. Chiaro, dunque, l’invio del Santo Pontefice a dare una nuova spinta occupazionale nel nostro Paese e soprattutto a quei giovani che oggi senza lavoro vengono anche privati di un futuro certo, impossibilitati a crearsi una famiglia e un futuro dignitoso. Quali sono i sistemi per riuscire a raggiungere questo obiettivo? Per un rilancio dell’occupazione, la migliore soluzione sarebbe mettere a punto importanti novità per le pensioni che tutti che, insieme a occupazione giovanile e dignità, avrebbero anche il grosso vantaggio di rilanciare la crescita economica attraverso i consumi possibili per gli stipendi ai più giovani e le pensioni ai più anziani.

Le ultime posizioni di De Felice e conseguenze per novità per le pensioni

Un’inversione di tendenza per quanto riguarda le età degli impiegati a lavoro e novità per le pensioni in grado di riavviare il ricambio generazionale a lavoro sono state auspicate, come riportano le ultime notizie, anche da Massimo De Felice, presidente Inail, all’indomani delle ultime notizie impietose rese note dallo stesso Istituto sugli incidenti e i morti sul lavoro in Italia. Stando agli ultimi dati Inail, infatti, tra gennaio e luglio del 2016 i morti sul lavoro sono stati 578 e le denunce di incidenti non mortali 390.287. si tratta di numeri che parlano di una media di 3,17 denunce di morte al giorno e di 2.144 di infortuni al giorno dall’inizio dell’anno.

Stando alle ultime notizie, i lavoratori maggior coinvolgi da incidenti e drammi sul lavoro sarebbero gli over 50, persone in avanti con l’età ancora costrette a svolgere occupazioni anche molto pesanti ma che per via dell’età non riescono a svolgere come prima, affaticati stanchi dal peso di un lavoro che svolgono da tutta la vita ma che sono costretti ancora a svolgere fino al raggiungimento di requisiti pensionistici per alcuni considerati proibitivi e che dovrebbero quindi essere modificati. E quale migliore dimostrazione dei numeri appena riportati per rendere sempre più chiara l’urgenza di novità per le pensioni per tutti?



Le ultime posizioni di Guterres e impatto su novità per le pensioni

Dal canto suo, invece, Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, auspica novità per le pensioni nel nostro Paese alla ricerca della felicità. In occasione della Giornata Internazionale della Felicità, istituita dall'Onu nel 2012, che si celebra oggi 20 marzo, l’Onu ha rimarcato come l’obiettivo di ogni Paese debba essere quello di assicurare al proprio popolo felicità e benessere, condizioni che, sempre stando all’Onu, si raggiungono attraverso istruzione, produttività e crescita economica, sviluppo sostenibile, riduzione dell'indigenza.

Valutando questi parametri, insieme ad altri, il risultato è che i Paesi del Nord Europa sono quelli in cui si vive più felicemente, mentre l’Italia è tra i fanalini di coda della classifica, situazione che deve essere risolta e tra le migliori soluzioni a questa situazione di decisa ‘infelicità’ ci sono proprio quelle novità per le pensioni profonde e positive per tutti, come quota 100 e quota 41 per tutti, che avrebbero il grande vantaggio di rilanciare l’occupazione, soprattutto giovanile, permettendo ai giovani di oggi di cambiare la loro triste vita attuale, dando, allo stesso tempo, nuova spinta produttività e consumi, che rilancerebbero la crescita economica generale, dando il via a quel nuovo ciclo economico positivo che determina, appunto, la felicità del Paese.