Pensioni Ape Social e Quota 41 precoci: ultime notizie rischio flop alto in attesa seconda fase confronto giovedì

In questo clima di gradualità nel chiudere la cosiddetta prima fase delle novità per le pensioni già si pensa a correzioni e miglioramenti.

Arrivati a questo punto era lecito credere che perlomeno questa prima fase delle novità per le pensioni fosse già terminata. In realtà, non solo si va avanti da riunioni a riunioni (la prossima è in calendario giovedì) e l'annunciata seconda fase con miglioramenti e correzioni per Ape social, Ape volontaria e quota 41 tarda ad arrivare e rischia di rivelarsi un flop. L'urgenza è rappresentata dalla necessità di varare tre decreti attuativi a firma del presidente del

Consiglio e un decreto del dicastero dell'Occupazione. E stando a quanto è emerso dal confronto più recente tra forze sociali ed esecutivo, l'intenzione è di irrigidire anziché di facilitare l'accesso ai nuovi strumenti delle novità per le pensioni. Da una parte non sono accolte le istanze di allargare la platea dei beneficiari e dall'altra il segmento di tempo concesso ai lavoratori per presentare domanda si fa sempre più ristretto.

Dalla prima alla seconda fase delle novità per le pensioni

In questo clima di eccessiva gradualità nel chiudere la cosiddetta prima fase delle novità per le pensioni, già si pensa a possibili nuovi interventi come

la revisione delle aspettative di vita in funzione dell'età pensionabile; l'applicazione di quota 100 quale somma di età anagrafica e anni di contribuzione per andare in pensione; miglioramenti nei coefficienti di trasformazione; una maggiore differenziazione dei sistemi in base alle attività usuranti svolte e tra i lavoratori precoci; correzioni nel sistema femminile, attualmente possibile a 57 anni e 3 mesi di età con 35 anni di contributi per le dipendenti o a 58 anni e 3 mesi per le autonome a fronte di un consistente taglio dell'assegno previdenziale; l'introduzione di un assegno universale per garantire la pensione a tutti.

Pensione anticipata con quota 41: come funziona

I lavoratori precoci possono smettere e andare in pensione con 41 anni di contribuzione. A differenza di altri metodi, con quota 41 non è possibile esercitare lavoro subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione anticipata e non si possono ottenere altre maggiorazioni previste per i lavoratori precoci. Tra le novità c'è appunto la possibilità di richiedere il pensionamento anticipato anche nel caso si rientri nella categoria dei lavoratori impegnati in una delle seguenti professioni faticose, ma solamente se esercitate da almeno sei anni in via continuativa al momento del pensionamento:

Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Conciatori di pelli e di pellicce; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.