Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota cala ancora il budget per ennesimo salvataggio istituti

Il precedente esecutivo ha deciso di rispondere alle richieste di novità per le pensioni definendo le ultime novità per le pensioni di mini pensione, con e senza oneri, e quota 41, ancora sperimentali e non universali per tutti, molto limitate e con diversi paletti posti giustificando questa decisione con un budget ristretto che non avrebbe mai potuto permettere l’attuazione di novità per le pensioni più importanti e profonde, come novità per le pensioni di quota 100 o novità per le pensioni di quota 41 per tutti e senza oneri, decisamente molto più costose. Il problema è che nonostante si continuino a bloccare le novità per le pensioni per scarsa disponibilità di risorse economiche, nonostante i vantaggi che le stesse novità per le pensioni porterebbero sia in termini di rilancio dell’occupazione che in termini economici e di risparmi, si portano avanti altri provvedimenti decisamente molto costosi e ci si chiede, dunque, da dover derivino quei soldi, visto che si dice di non averne e perché non vengono mai impiegati per misure che sarebbero positive per tutti, proprio come le novità per le pensioni?

Scarso budget ma via libera a nuovo piano di salvataggio degli istituti di credito



A fronte di rimandate novità per le pensioni molto costose, assegno universale compreso, le ultime notizie parlano, infatti, di un nuovo piano di salvataggio per gli istituti, che dovrebbe avere, stando alle ultime e ultimissime notizie, un valore complessivo di circa 5 miliardi di euro di aumento di capitale. Stando a quanto specificato, non saranno toccate le obbligazioni senior ma si profila un nuovo rischio di ricapitalizzazione a maggioranza pubblica, perché il precedente decreto per gli istituti da 20 miliardi già definito dal’esecutivo non prevede la possibilità un’operazione mista pubblico-privato. A pagare, dunque, potrebbe non essere quella classe dirigente che ne ha provocato il fallimento ma, ancora una volta, si rischia di far pagare ai cittadini il danno di alti dirigenti rivelatisi incapaci, ancora una volta dimostrando di andare avanti sempre seguendo la logica dei due pesi e due misure, quella già vista con le questioni delle proteste violente dei tassisti prima e delle forti manifestazioni degli ambulanti poi che hanno decisamente costretto l’esecutivo a prendere provvedimenti.

Una violenza che, però, non è mai stata usata per la richiesta, continua di mesi e anni, di novità per le pensioni che si stanno rendendo sempre più necessarie, soprattutto alla luce delle ultime notizie relative a occupazione e aumento del debito pubblico italiano, e che, infatti, gli esecutivi continuano a non ascoltare. E’ vero che il budget, come si dice, è limitato ma è anche vero, come dimostrano ancora una volta le ultime e ultimissime notizie, che in casi di necessità i soldi si trovano sempre. Perché non recuperarli allora per approvare importanti novità per le pensioni?

Novità per le pensioni importanti e vantaggiose sempre rinviate

Si tratterebbe di profonde novità per le pensioni come:

quota 41 per tutti senza penalità; quota 100; completa modifica dell’attuale sistema previdenziale.

E solo queste novità per le pensioni, pur essendo costose, si stima infatti che per la quota 100 servano circa 7 miliardi e per la quota 41 per tutti circa 5 miliardi di euro, sarebbero, forse, le uniche misure in grado di dare effettivamente nuova spinta alla crescita economica italiana. Ne deriverebbe, infatti, un avvio decisamente positivo di un ciclo economico che porterebbe solo ed esclusivamente benefici. Con l’approvazione di importanti novità per le pensioni, come dimostrato dalle ultime notizie, si darebbe nuova spinta all’occupazione giovanile, sbloccando dunque una situazione oggi decisamente in stallo e dai numeri negativi; rilanciando allo stesso tempo produttività, attraverso quelle nuove tecnologie che sono di esclusiva competenza dei più giovani, e consumi, grazie a stipendi mensili che verrebbero erogati a giovani oggi senza occupazione che sarebbero spesi per acquisti vari oggi impossibili, e questo meccanismo avvierebbe il nuovo ciclo economico positivo appena riportato. Considerando questi grandi vantaggi, che sarebbero per tutti, perché allora la volontà politica continua ad indirizzarsi sempre verso altri provvedimenti diversi dalle novità per le pensioni?